Антонов спрогнозировал следующий шаг Запада в попытке давить на Россию

Механизм ценовых ограничений, которые США вместе с союзниками планируют опробовать на российской нефти, может в случае успеха распространиться и на остальные товары, которые интересуют Запад, в том числе на газ и металлы. Об этом посол России в США Анатолий Антонов написал в статье для американского журнала National Interest.

"Рецепт сохранения лица, разработанный Министерством финансов США, так называемый ценовой потолок на российскую нефть, ведёт мировую экономику в ещё более тёмные закоулки этого своего рода Кносского лабиринта. В то же время обещанная нить Ариадны — наша готовность продавать чёрное золото в убыток — не что иное, как миф с самого начала. Мы не будем обеспечивать благосостояние других за свой счёт", — заверил Антонов.

Он заявил, что Россия прекратит поставки странам, которые попытаются применить ограничительный механизм, чтобы искусственно сдерживать цены. Антонов также не согласился с термином "подорожание от Путина", который придумали в Белом доме. По оценкам дипломата, рост цен на топливо в США произошёл из-за "квази крестового похода" Штатов на углеводородную энергетику. Подпортил ситуацию и запрет на импорт российских энергоносителей.

Вводимые из-за конфликта на Украине санкции всё более болезненно сказываются на применяющих их странах, заявил посол РФ, потому как они подстёгивают инфляцию, вызывают сбои в цепочках потребления и останавливают экономический рост вплоть до угрозы рецессии.