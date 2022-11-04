Покатался, называется: Уралец въехал в Тайланде в пальму и получил счёт в больнице на $100 тысяч

Отдыхавший в Тайланде житель Екатеринбурга Александр получил пять переломов и сильное кровотечений после того, как врезался в пальму . Он перенёс несколько операций и до сих лежит в местной больнице.

Транспортное средство уралец взял напрокат. Его друг рассказал, что пострадавший — опытный мотоциклист и выразил недоумение, что ДТП произошло из-за какого-то "дешёвого и простого скутера".

"Мы, его друзья, присутствовали там, и эти несколько часов стоили нам немало седых волос. Давление падало до значений 40/20, вокруг него колдовал медперсонал, готовый запустить дефибриллятор. И всё это практически на наших глазах. Ну и кадры нам открывались прямо как в медицинских сериалах", — цитирует Е1.ru друга пострадавшего.

Врач же отметил, что мужчину спасло чудо. На первый день после операции Александру стало немного лучше, а дальше всё стало ухудшаться. Собеседник издания рассказал, что начали отказывать почки и уровень креатинина повысился в тысячу раз. Потом резко снизился кислород в крови, дыхание было неровное и поверхностное даже при стопроцентной подаче кислорода. Причины — тромб, который поднялся от травмированных ног в лёгочные артерии. Плюс отёк легких. Сердце от всего этого увеличилось в два раза. Отек генерировал пневмонию.

Сейчас пациент чувствует себя лучше. Но ему предстоит несколько месяцев на инвалидной коляске с фиксированными ногами. Друзья рассказали, что на лечение уже потрачено около 100 тысяч долларов, и это неподъёмная сумма для семьи Александра. Близкие организовали сбор средств. Страховка туриста закончилась за день до случившегося.