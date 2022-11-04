Ни отдохнуть, ни поесть: Уволенная домработница Безоса решила его засудить

На основателя компании Amazon Джеффа Безоса, который входит в тройку богатейших людей на Земле, подала в суд бывшая домработница. Как пишет Ассошиэйтед Пресс, женщина утверждает, что ей и её коллегам приходилось трудиться у богача не покладая рук.

Мерседес Уэдаа, работавшая у Безоса "координатором по дому", была нанята им в сентябре 2019 года. В жалобе она рассказала, что работодатель якобы не давал перерывов для отдыха, а также у прислуги не было места, где можно было бы поесть. По её словам, когда она этим возмутилась, то сразу подверглась дискриминации и репрессиям. Домработница рассказывает, что иногда работала до 14 часов в день, а пищу принимала в прачечной.

В жалобе также говорится, что, когда семья Безос была дома, домработницам разрешалось входить в дом только для уборки. В результате им приходилось вылезать через окно прачечной в подсобное помещение и оттуда спускаться по лестнице в туалет. Из-за отсутствия легкодоступного сортира у них часто развивались инфекции мочевыводящих путей, заявляет истица.

В заключение она пожаловалась на "нелепо придуманную причину" своего увольнения: якобы в семье Безос заявили, что она выглядит "несчастной" и негативно влияет на команду уборщиц. Адвокат миллиардера обвинения отверг и назвал претензии абсурдными. Уволенная требует возместить ущерб, его размер ещё не определён.