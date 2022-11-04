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4 ноября, 03:19

Ни отдохнуть, ни поесть: Уволенная домработница Безоса решила его засудить

AP: Бывшая домработница Безоса решила засудить его из-за нарушений условий труда

<p>Джефф Безос. Фото © Flickr /<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Jeff_Bezos_at_Amazon_Spheres_Grand_Opening_in_Seattle_-_2018_(39074799225)_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.flickr.com/photos/seattlecitycouncil/39074799225/in/photostream/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Seattle City Council</a></p>

Джефф Безос. Фото © Flickr / Seattle City Council

На основателя компании Amazon Джеффа Безоса, который входит в тройку богатейших людей на Земле, подала в суд бывшая домработница. Как пишет Ассошиэйтед Пресс, женщина утверждает, что ей и её коллегам приходилось трудиться у богача не покладая рук.

Мерседес Уэдаа, работавшая у Безоса "координатором по дому", была нанята им в сентябре 2019 года. В жалобе она рассказала, что работодатель якобы не давал перерывов для отдыха, а также у прислуги не было места, где можно было бы поесть. По её словам, когда она этим возмутилась, то сразу подверглась дискриминации и репрессиям. Домработница рассказывает, что иногда работала до 14 часов в день, а пищу принимала в прачечной.

В жалобе также говорится, что, когда семья Безос была дома, домработницам разрешалось входить в дом только для уборки. В результате им приходилось вылезать через окно прачечной в подсобное помещение и оттуда спускаться по лестнице в туалет. Из-за отсутствия легкодоступного сортира у них часто развивались инфекции мочевыводящих путей, заявляет истица.

В заключение она пожаловалась на "нелепо придуманную причину" своего увольнения: якобы в семье Безос заявили, что она выглядит "несчастной" и негативно влияет на команду уборщиц. Адвокат миллиардера обвинения отверг и назвал претензии абсурдными. Уволенная требует возместить ущерб, его размер ещё не определён.

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Ранее Лайф сообщал, что индийский магнат Адани обогнал Безоса в рейтинге мультимиллиардеров. Состояние основателя Amazon, по данным агентства, сократилось до 145,8 миллиарда долларов из-за падения акций технологических компаний США.

Арина Родионова

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