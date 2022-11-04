В отряде "Крым" заявили об украинских диверсантах, воюющих под наркотиками
Командир из отряда "Крым": Украинские военные идут в наступление "под препаратами"
У российских военных есть подозрение, что диверсионно-разведывательные группы Украины в Запорожской области могут отправляться на задания, находясь под воздействием наркотических веществ, ведь командование буквально бросает солдат под артиллерийский огонь. Об этом сказал в беседе с РИА "Новости" командир одного из подразделений штурмового отряда "Крым" с позывным Бонд.
"Беспилотник видит группу, выходящую из лесополосы, её накрывают артиллерией, они там врассыпную, и вечером эта же группа, которые остались в живых в лесополосе, опять пытается прорваться, и опять её накрывают", — заявил Бонд.
Он отметил, что после того, как противник обнаружен, квадрат берётся под контроль. Днём для наблюдения применяются беспилотники, а ночью используются приборы ночного видения и тепловизоры. Характеризуя поведение украинцев, Бонд отметил, что человек, который переживает за свою жизнь, не может совершать такие поступки, какие демонстрируют бойцы ВСУ. По его мнению, очевидно, что украинцам "помогают" препараты.
Ранее пленный старшина разведывательной роты украинской армии рассказал, что в Незалежной военные совершали выходы на боевые задания, предварительно употребив наркотики.
Telegram / РИА Новости