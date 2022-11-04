В отряде "Крым" заявили об украинских диверсантах, воюющих под наркотиками

У российских военных есть подозрение, что диверсионно-разведывательные группы Украины в Запорожской области могут отправляться на задания, находясь под воздействием наркотических веществ, ведь командование буквально бросает солдат под артиллерийский огонь. Об этом сказал в беседе с РИА "Новости" командир одного из подразделений штурмового отряда "Крым" с позывным Бонд.

"Беспилотник видит группу, выходящую из лесополосы, её накрывают артиллерией, они там врассыпную, и вечером эта же группа, которые остались в живых в лесополосе, опять пытается прорваться, и опять её накрывают", — заявил Бонд.

Он отметил, что после того, как противник обнаружен, квадрат берётся под контроль. Днём для наблюдения применяются беспилотники, а ночью используются приборы ночного видения и тепловизоры. Характеризуя поведение украинцев, Бонд отметил, что человек, который переживает за свою жизнь, не может совершать такие поступки, какие демонстрируют бойцы ВСУ. По его мнению, очевидно, что украинцам "помогают" препараты.