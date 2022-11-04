Маск задумался о введении платы за сообщения в Twitter

В Twitter отправка некоторых личных сообщений может стать платной по решению нового владельца соцсети — Илона Маска. Этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на два источника и внутренние документы компании.

Как передаёт издание, согласно задумке Маска, пользователи благодаря платным сообщениям за символические суммы могли бы общаться со знаменитостями. Также не исключено, что просмотр отдельных видео тоже станет платным.