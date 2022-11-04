Маск задумался о введении платы за сообщения в Twitter
NYT: Маск может ввести в Twitter платные сообщения
Bkjy Vfcr/ Ajnj © ТАСС \ EPA \ Carina Johansen
В Twitter отправка некоторых личных сообщений может стать платной по решению нового владельца соцсети — Илона Маска. Этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на два источника и внутренние документы компании.
Как передаёт издание, согласно задумке Маска, пользователи благодаря платным сообщениям за символические суммы могли бы общаться со знаменитостями. Также не исключено, что просмотр отдельных видео тоже станет платным.
А ещё, по данным газеты, Маск планирует для привлечения более молодой аудитории перезапустить Vine — приложение по созданию шестисекундных видеороликов. Между тем General Mills Inc., Pfizer Inc., Audi, Volkswagen AG и ряд других компаний временно перестали размещать рекламу в Twitter, чувствуя обеспокоенность в связи с уходом прежнего руководства и планами нового владельца по модернизации контента, передаёт Wall Street Journal.
Напомним, 28 октября Илон Маск возглавил "Твиттер", отправив прежнее руководство компании в отставку. А за неделю до этого сообщалось, что предприниматель собирается уволить 75% сотрудников компании в случае приобретения соцсети.