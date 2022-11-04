"Тёмная сторона личности": Психолог объяснил популярность сериалов про секс и наркотики

Яркие эмоции, которые невозможно пережить в реальной жизни, — вот что получает зритель за просмотром сериалов про секс-индустрию и наркотики. Так считает психолог Евгений Фомин. Эти ощущения, отметил он, интересны тёмной стороне личности человека. Подсознание моделирует опасные ситуации, в которые попадают герои кинокартин.

"Например, богатую жизнь, перестрелки, нарушение закона. У людей есть светлая и тёмная сторона личности. Именно тёмная сторона имеет тяготение к такому запрещённому образу жизни", — рассказал Фомин в беседе с "Вечерней Москвой".

В свою очередь, кинообозреватель Сусанна Альперина высказала мнение, что тема эскорта и наркоторговли больше интересна производителям, поскольку они рассчитывают, что запретные темы заинтересуют зрителей. Но здесь важно и качество кинопродукции.