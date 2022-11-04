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4 ноября, 01:34

"Тёмная сторона личности": Психолог объяснил популярность сериалов про секс и наркотики

Психолог Фомин: С сериалами про наркотики и секс зритель получает яркие эмоции

Яркие эмоции, которые невозможно пережить в реальной жизни, — вот что получает зритель за просмотром сериалов про секс-индустрию и наркотики. Так считает психолог Евгений Фомин. Эти ощущения, отметил он, интересны тёмной стороне личности человека. Подсознание моделирует опасные ситуации, в которые попадают герои кинокартин.

"Например, богатую жизнь, перестрелки, нарушение закона. У людей есть светлая и тёмная сторона личности. Именно тёмная сторона имеет тяготение к такому запрещённому образу жизни", — рассказал Фомин в беседе с "Вечерней Москвой".

В свою очередь, кинообозреватель Сусанна Альперина высказала мнение, что тема эскорта и наркоторговли больше интересна производителям, поскольку они рассчитывают, что запретные темы заинтересуют зрителей. Но здесь важно и качество кинопродукции.

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Ранее Лайф писал, что в 2022 году россияне насмотрели сериалов почти на 2 млн часов. Петербург признан самым "сериальным" городом России, а в топе за 2022 год по-прежнему "Игра престолов".

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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