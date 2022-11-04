Эксперт назвал самые безопасные мессенджеры

Самые безопасные мессенджеры — это Signal, Threema, Wickr Me. Такое мнение высказал эксперт по информационной безопасности "Лиги цифровой экономики" Андрей Слободчиков.



"Самыми безопасными, по исследованиям, но наименее удобными, по мнению пользователей, являются Signal, Threema, Wickr Me. Однако даже у самых защищённых мессенджеров случаются утечки", — подчеркнул Слободчиков в интервью агентству "Прайм".

Так, напомнил он, в августе этого года случилась утечка около 2000 номеров и кодов подтверждения в результате взлома компании, предоставлявшей услуги мессенджеру Signal.

Эксперт отметил, что весьма достойными по уровню безопасности и удобства являются Viber и Telegram. В первом можно переписываться методом сквозного шифрования, при этом данный мессенджер собирает больше метаданных, чем остальные. В "Телеграме" же есть уникальный протокол MTProto. WhatsApp и Telegram хранят информацию о контактах на отдельном сервере.