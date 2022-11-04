Россиян предупредили о скором подорожании одного сорта масла

Из-за дефицита в мире растительные масла в ближайшее время вряд ли подешевеют, а, скорее всего даже вырастут в цене. Речь, в том числе, об оливковом масле — его поставки из-за засухи в Испании могут значительно сократиться. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

Как отметил он в интервью агентству "Прайм", с подсолнечным маслом ситуация несколько иная, по крайней мере, для России. В стране большой урожай подсолнечника, и это может привести к снижению оптовых цен до конца года. А вот на рознице это может и не сказаться, считает эксперт, поскольку продавцы постараются немного заработать на случай проблем с другими группами товаров.

"В целом похожая ситуация сохраняется и с другими маслами — рапс, лён, оливки, соя и пальмовое", — подчеркнул Черников.

Он отметил, что есть разные особенности логистики. Так, например, оливковое масло ввозится в Россию через Тунис и Турцию. Из-за сложностей с доставкой цены и так достаточно высокие, а если учитывать засуху в Испании, то стоит ожидать только роста стоимости продукта.