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4 ноября, 00:41

Оставалось несколько часов: Трасс обвинили в подталкивании Британии к финансовому Армагеддону

Банк Англии: Из-за Трасс оставались часы до "финансового Армагеддона"

<p>Лиз Трасс. Фото © <a href="https://www.flickr.com/photos/number10gov/52452662667/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Flickr / number10gov</a></p>

Лиз Трасс. Фото © Flickr / number10gov

Всего несколько часов оставалось у Великобритании до финансового Армагеддона из-за решений Лиз Трасс, которая на тот момент была премьер-министром Соединённого Королевства. Об этом заявил глава Банка Англии Эндрю Бейли.

"Мы, безусловно, достигли точки, когда рынки были очень нестабильными, а это были основные рынки, это рынок государственных облигаций, который во многих аспектах самый ключевой из всех", — сказал он в эфире Channel 4.

По его словам, это начало затрагивать пенсионные фонды, которые являются крупными игроками на рынке государственных облигаций. В Банке Англии боялись, ситуация "может очень быстро пойти дальше" и нужно было действовать решительно.

Тогда под его руководством Банк Англии стал скупать гособлигации, направив на это £19,3 млрд, что сейчас около $21,5 млрд. Ведущий уточнил, сколько оставалось до возможного обвала рынка.

"В тот момент, когда мы вмешались, могу сказать вам, что мы получали сообщения от рынка, что речь шла о часах", — уточнил Бейли и добавил, что "это была реальная угроза финансовой стабильности".

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Напомним, 20 октября Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года Трасс столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку. В результате вскоре Трасс ушла в отставку. Её место занял Риши Сунак.

Андрей Григорьев

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