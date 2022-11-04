Оставалось несколько часов: Трасс обвинили в подталкивании Британии к финансовому Армагеддону
Банк Англии: Из-за Трасс оставались часы до "финансового Армагеддона"
Лиз Трасс. Фото © Flickr / number10gov
Всего несколько часов оставалось у Великобритании до финансового Армагеддона из-за решений Лиз Трасс, которая на тот момент была премьер-министром Соединённого Королевства. Об этом заявил глава Банка Англии Эндрю Бейли.
"Мы, безусловно, достигли точки, когда рынки были очень нестабильными, а это были основные рынки, это рынок государственных облигаций, который во многих аспектах самый ключевой из всех", — сказал он в эфире Channel 4.
По его словам, это начало затрагивать пенсионные фонды, которые являются крупными игроками на рынке государственных облигаций. В Банке Англии боялись, ситуация "может очень быстро пойти дальше" и нужно было действовать решительно.
Тогда под его руководством Банк Англии стал скупать гособлигации, направив на это £19,3 млрд, что сейчас около $21,5 млрд. Ведущий уточнил, сколько оставалось до возможного обвала рынка.
"В тот момент, когда мы вмешались, могу сказать вам, что мы получали сообщения от рынка, что речь шла о часах", — уточнил Бейли и добавил, что "это была реальная угроза финансовой стабильности".
Напомним, 20 октября Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года Трасс столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку. В результате вскоре Трасс ушла в отставку. Её место занял Риши Сунак.