Оставалось несколько часов: Трасс обвинили в подталкивании Британии к финансовому Армагеддону

Всего несколько часов оставалось у Великобритании до финансового Армагеддона из-за решений Лиз Трасс, которая на тот момент была премьер-министром Соединённого Королевства. Об этом заявил глава Банка Англии Эндрю Бейли.

"Мы, безусловно, достигли точки, когда рынки были очень нестабильными, а это были основные рынки, это рынок государственных облигаций, который во многих аспектах самый ключевой из всех", — сказал он в эфире Channel 4.

По его словам, это начало затрагивать пенсионные фонды, которые являются крупными игроками на рынке государственных облигаций. В Банке Англии боялись, ситуация "может очень быстро пойти дальше" и нужно было действовать решительно.

Тогда под его руководством Банк Англии стал скупать гособлигации, направив на это £19,3 млрд, что сейчас около $21,5 млрд. Ведущий уточнил, сколько оставалось до возможного обвала рынка.