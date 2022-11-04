НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 ноября, 23:50

Генменеджеры КХЛ назвали Романа Ротенберга лучшим руководителем в лиге

Вице-президент СКА Роман Ротенберг признан лучшим руководителем по мнению генменеджеров Континентальной хоккейной лиги. По результатам анонимного опроса, проведённого "Спорт-Экспрессом", за Ротенберга проголосовало 6 из 21 человека.

Четверо отдали голоса за Игоря Есмантовича (ЦСКА), трое — за Игоря Варицкого ("Витязь"). Свою позицию по поводу тех или иных кандидатов высказали руководители всех клубов КХЛ, за исключением "Локомотива".

ЦСКА одержал 11-ю победу подряд в КХЛ, обыграв "Ак Барс"

ЦСКА одержал 11-ю победу подряд в КХЛ, обыграв "Ак Барс"

Напомним, Роман Ротенберг стал главным тренером хоккейного СКА в январе. До этого он более десяти лет занимал различные менеджерские должности в клубе.

Обложка ©

Ska.ru

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • кхл
  • Хоккей
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров