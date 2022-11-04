Генменеджеры КХЛ назвали Романа Ротенберга лучшим руководителем в лиге

Вице-президент СКА Роман Ротенберг признан лучшим руководителем по мнению генменеджеров Континентальной хоккейной лиги. По результатам анонимного опроса, проведённого "Спорт-Экспрессом", за Ротенберга проголосовало 6 из 21 человека.

Четверо отдали голоса за Игоря Есмантовича (ЦСКА), трое — за Игоря Варицкого ("Витязь"). Свою позицию по поводу тех или иных кандидатов высказали руководители всех клубов КХЛ, за исключением "Локомотива".