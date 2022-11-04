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4 ноября, 00:11

Диетолог объяснила, кому нельзя злоупотреблять чаем и кофе

Диетолог Нефёдова: Излишний кофеин опасен для гипертоников и беременных

В холодное время чаще хочется горячего напитка, поэтому объёмы выпиваемого чая и кофе осенью увеличиваются. Кофеин содержится и там, и там. Об этом напомнила врач – диетолог-нутрициолог Наталья Нефёдова. И, как отметила она, злоупотреблять таким питьём нельзя, нужно внимательно следить за объёмом кофеина в рационе.

"Норма кофеина — 400 миллиграммов в день. В чашке кофе примерно 95 миллиграммов, в чае намного меньше кофеина: от 10 до 20 миллиграммов. Многое зависит от крепости напитка и размера чашки, но в любом случае, выпивая чай, сложнее превысить норму", — рассказала Нефёдова в интервью радио Sputnik.

В первую очередь, отметила она, о норме важно помнить людям, чувствительным к кофеину из-за его способности учащать сердцебиение. А также гипертоникам и тем, кто страдает изжогой. Кофеин может приводить к повышению давления. Кроме того, больше одной чашки в день лучше не пить беременным. И в целом, добавила специалист, при излишнем употреблении чая и кофе могут быть проблемы со сном, возможна нервозность.

"Альтернативой могут быть, например, ромашковый или мятный чай. Это безобидные травяные напитки, в которые всегда можно добавить яблоко и корицу, чтобы сделать их интереснее", — заключила Нефёдова.

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Ранее Лайф писал, что эксперт Климкин рассказал, чем лучше запивать бургер для сохранения фигуры и здоровья. И первое место специалист отдал воде или чаю, объяснив это тем, что у них простой состав, без консервантов и лишнего сахара.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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