Глушаков не выйдет на матч "Химок" с "Оренбургом"

Капитан футбольного клуба "Химки" Денис Глушаков пропустит матч 16-го тура РПЛ с "Оренбургом", который пройдёт 4 ноября. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Как стало известно изданию, это не связано с конфликтом между футболистом и главным тренером подмосковной команды Спартаком Гогниевым. Тот инцидент произошёл во время игры 15-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:6). Портал сообщает, что дело в травме 35-летнего полузащитника.