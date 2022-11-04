Глушаков не выйдет на матч "Химок" с "Оренбургом"
"Спорт-Экспресс": Глушаков пропустит матч "Химок" с "Оренбургом"
Капитан футбольного клуба "Химки" Денис Глушаков пропустит матч 16-го тура РПЛ с "Оренбургом", который пройдёт 4 ноября. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Как стало известно изданию, это не связано с конфликтом между футболистом и главным тренером подмосковной команды Спартаком Гогниевым. Тот инцидент произошёл во время игры 15-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:6). Портал сообщает, что дело в травме 35-летнего полузащитника.
Ранее Лайф писал, что главного тренера подмосковных "Химок" Гогниева дисквалифицировали и оштрафовали за мат. Случилось это после встречи с московским "Динамо", когда "Химки" проиграли со счётом 6:1.
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