"Затрещит по швам": Эксперт назвал условие краха американской экономики

Финансовая система Америки может потерпеть крах, если Федеральная резервная система не прекратит повышать ставки и ужесточать свою политику. Такое мнение высказал инвестиционный стратег "Алор Брокер" Павел Верёвкин.

В интервью агентству "Прайм" он пояснил, что поначалу рынок Штатов надеялся на смягчение монитарной политики ФРС, но эти надежды развеял председатель агентства Джером Пауэлл. Отныне инвесторы не рассчитывают на послабления, а власти Штатов могут только повышать ставку, реагируя на рост инфляции и ожидая, что проблема как-нибудь сама разрешится.

"Полагаю, что при пятипроцентной ставке финансовая система США начнёт трещать по швам", — заявил Верёвкин.

По его словам, некоторые инвесторы всё ещё надеются на смягчение, руководствуясь логикой, что ФРС выберет не крах, а инфляцию. При этом эксперт считает более реалистичным сценарием повышение ставок до обрушения банковской системы страны наподобие 2008 года, после чего можно будет рассчитывать на "реакцию в виде печатного станка".