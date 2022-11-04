Байден пожаловался, что был "самым бедным человеком" в Конгрессе

Президент США Джо Байден рассказал, что было время, когда он был самым бедным членом Конгресса. А его сын Бо тогда даже влез в долги, чтобы получить образование.

"Мой сын, Бо Байден... учился в двух университетах... и накопил долги, потому что мне принадлежало сомнительное отличие быть самым бедным человеком в Конгрессе", — рассказал президент, выступая перед студентами в штате Нью-Мексико.

Такое признание Байден сделал в связи с продвигаемым им проектом. В преддверии промежуточных выборов в Конгресс он лоббирует план частичного списания образовательных кредитов. Заявки на участие в программе, по его словам, уже подали почти 26 миллионов американцев.

Старший сын Байдена Бо в 2008–2009 годах проходил службу в Ираке, в 2015 году он скончался от рака мозга в возрасте 46 лет. Президент считает, что спровоцировать болезнь могли токсичные вещества, которые выделялись при сжигании отходов на американских военных объектах.