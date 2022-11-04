Главком ВСУ взбесился из-за взлома его аккаунта

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный восстановил доступ к своему аккаунту в соцсети Instagram*. Взлом страницы пророссийскими хакерами он прокомментировал в резких словах, пригрозив убить всех россиян.

Страница Залужного. Фото © Instagram (является собственностью корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России)

"Мы убьём их всех! Наши дети их будут знать <...> как абсолютное зло, с которым надо бороться", — написал Залужный.

Он выразил возмущение тем, что атаковали его личную страницу, не связанную с профессиональной деятельностью. Однако же, несмотря на столь яростную реакцию, удаления ссылки на Telegram-канал Джокера ДНР, которую хакер разместил на странице главкома, не последовало.

"Не надо удивляться. Я заплатил Залужному за рекламу моего канала. Адрес должен висеть ещё 2 часа 15 минут", — с юмором на это заметил Джокер.

Как сообщал Лайф, хакер Джокер взломал соцсети главкома ВСУ Залужного 3 ноября. На аватарку он поставил фотографию президента России Владимира Путина верхом на медведе и на фоне флага РФ.