Хакер Джокер взломал соцсети главкома ВСУ Залужного

Переехавший в ДНР украинский хакер с ником Джокер взломал страницу в Instagram* главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом программист сообщил в телеграм-канале.

Соцсети Залужного после взлома украинским хакером. Скриншот © Instagram (запрещён на территории РФ) / valeriizaluzhniy

"Даже главнокомандующий ВСУ генерал Залужный подтвердил, что мои хакеры взломали DELTA. Главное, чтобы теперь Министерство обороны Украины признало ошибки, признало, что обманули американских партнёров, и начало исправлять", — написал хакер.

В качестве подтверждения следа Джокера на странице опубликована картинка с соответствующей надписью. На аватарку хакер поставил фотографию президента России Владимира Путина верхом на медведе и на фоне флага РФ. А ещё в описании Джокер добавил ссылку на свой телеграм-канал.

Ранее сообщалось, что хакер с ником Джокер ДНР взломал американскую систему управления ВСУ и пустил по сети вирус. В результате все сведения попали в руки Российской армии, а смех Украины над бумажными картами донецких бойцов оказался преждевременным.