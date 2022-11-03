На Украине ищут альтернативы Starlink, несмотря на доверие Маску

Киев доверяет американскому предпринимателю Илону Маску с его системой спутниковой связи Starlink, но всё-таки пытается найти новых партнёров для предоставления интернета. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в ходе выступления на мероприятии в Лиссабоне.

"Одна из причин, почему я приехал на Web Summit, — это также поиск новых партнёров и продолжение развития отношений и взаимодействия с новыми партнёрами", — приводит его слова Reuters.