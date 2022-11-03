На Украине ищут альтернативы Starlink, несмотря на доверие Маску
Украинский министр Фёдоров: Киев доверяет Илону Маску, но ищет альтернативы Starlink
Киев доверяет американскому предпринимателю Илону Маску с его системой спутниковой связи Starlink, но всё-таки пытается найти новых партнёров для предоставления интернета. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в ходе выступления на мероприятии в Лиссабоне.
"Одна из причин, почему я приехал на Web Summit, — это также поиск новых партнёров и продолжение развития отношений и взаимодействия с новыми партнёрами", — приводит его слова Reuters.
По словам украинского министра, связь имеет критически важное значение и специалисты работают над этим вопросом 24 часа в сутки. При этом Фёдоров подчеркнул, что Starlink продолжит функционировать на территории Украины.
В середине октября Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Он сказал, что последовал совету экс-посла в ФРГ Андрея Мельника, который обматерил его после слов о сохранении Крыма в составе России. Однако вскоре Маск сообщил, что передумал и продолжит поддерживать бесплатную работу Starlink на Украине. Позже он раскрыл, что оплачивает работу более чем половины терминалов Starlink на Украине.
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