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3 ноября, 14:42

МАГАТЭ не нашло признаков незаявленной ядерной активности на Украине

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не нашло признаков незаявленной ядерной активности на Украине по итогам инспекции трёх объектов в этой стране. Эксперты проводили проверку в связи с заявлениями Минобороны РФ о подготовке Киевом провокации с "грязной бомбой".

"Инспекторы МАГАТЭ завершили мероприятия по проверке в трёх местах на Украине по запросу украинского правительства, не обнаружив никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов", — говорится в сообщении агентства, опубликованном в "Твиттере".

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Лайф напоминает, 23 октября стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. Также угрозу применения ВСУ "грязной бомбы" уже обсудил с министрами обороны Индии и Китая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Обложка ©

Getty Images / Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket

Наталья Исакова

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