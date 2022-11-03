Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не нашло признаков незаявленной ядерной активности на Украине по итогам инспекции трёх объектов в этой стране. Эксперты проводили проверку в связи с заявлениями Минобороны РФ о подготовке Киевом провокации с "грязной бомбой".