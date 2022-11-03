МАГАТЭ не нашло признаков незаявленной ядерной активности на Украине
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не нашло признаков незаявленной ядерной активности на Украине по итогам инспекции трёх объектов в этой стране. Эксперты проводили проверку в связи с заявлениями Минобороны РФ о подготовке Киевом провокации с "грязной бомбой".
"Инспекторы МАГАТЭ завершили мероприятия по проверке в трёх местах на Украине по запросу украинского правительства, не обнаружив никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов", — говорится в сообщении агентства, опубликованном в "Твиттере".
Лайф напоминает, 23 октября стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. Также угрозу применения ВСУ "грязной бомбы" уже обсудил с министрами обороны Индии и Китая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
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