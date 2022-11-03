Село Бутырки в Белгородской области попало под обстрел
Село Бутырки в Валуйском городском округе Белгородской области попало под обстрел. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Пострадавших нет. Три снаряда упали в парке и осколками повредили стоящий рядом автомобиль", — написал он в телеграм-канале.
Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ попытались обстрелять морской порт в Херсоне, ракеты сбила ПВО. Предположительно, для атаки украинские военные применили ракеты "Ольха".
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ТАСС / Максим Григорьев