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3 ноября, 14:38

Село Бутырки в Белгородской области попало под обстрел

Село Бутырки в Валуйском городском округе Белгородской области попало под обстрел. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Пострадавших нет. Три снаряда упали в парке и осколками повредили стоящий рядом автомобиль", — написал он в телеграм-канале.

Здание Администрации Голой Пристани в Херсонской области полностью разрушено из-за удара ВСУ

Здание Администрации Голой Пристани в Херсонской области полностью разрушено из-за удара ВСУ

Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ попытались обстрелять морской порт в Херсоне, ракеты сбила ПВО. Предположительно, для атаки украинские военные применили ракеты "Ольха".

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ТАСС / Максим Григорьев

Варвара Романова

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