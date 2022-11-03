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3 ноября, 12:44

ВСУ попытались обстрелять морской порт в Херсоне, ракеты сбила ПВО

ВСУ попытались обстрелять морской порт в Херсоне, системе ПВО удалось сбить ракеты над судоремонтным заводом. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

"С 14:55 до 15:05 подразделениями ПВО над судоремонтным заводом сбито четыре ракеты, предположительно, "Ольха". Ракеты летели в сторону морского порта, откуда осуществляется эвакуация мирного населения", — сообщили журналистам.

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Ранее Лайф рассказывал, что в результате обстрела Вооружённых сил Украины полностью разрушено здание Администрации Голой Пристани в Херсонской области. К счастью, никто не пострадал.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Варвара Романова

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