В МИД РФ заявили, что Британия передавала Украине подводные беспилотники

Великобритания могла заранее подготовить экипажи тральщиков, которые были переданы Украине, а также направить Киеву некоторое количество подводных беспилотников. Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел России в связи с установленной причастностью Британии к террористической атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе.