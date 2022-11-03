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3 ноября, 12:26

В МИД РФ заявили, что Британия передавала Украине подводные беспилотники

Великобритания могла заранее подготовить экипажи тральщиков, которые были переданы Украине, а также направить Киеву некоторое количество подводных беспилотников. Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел России в связи с установленной причастностью Британии к террористической атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе.

"В августе – сентябре этого года британцы осуществляли подготовку экипажей передаваемых Украине тральщиков. Имеется информация, что ВМС Великобритании также передали украинской стороне определённое количество БЛА", — говорится в сообщении.

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Напомним, 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли детали произошедшего. Там уточнили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Незначительные повреждения в результате получил морской тральщик "Иван Голубец".

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Shutterstock

Светлана Оперук

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