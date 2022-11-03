Попытка наступления ВСУ на Краснолиманском направлении закончилась потерей 200 бойцов

За сутки на Краснолиманском направлении было уничтожено более 200 военных ВСУ, ещё 120 ранено. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он добавил, что российские войска отразили безуспешную попытку наступления батальонов противника.

"На Краснолиманском направлении ВСУ безуспешно пытались вести наступление тремя усиленными батальонами в направлении населённых пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. В результате активных действий российских войск и артиллерии противник отброшен на исходные позиции", — указал Конашенков.

Он добавил, что в районах населённых пунктов Терны и Кировск в ДНР были поражены резервы ВСУ. Кроме личного состава, российские войска также уничтожили четыре танка, девять боевых бронированных машин и восемь автомобилей противника.