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Опубликовано 3 ноября 2022, 12:16
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ВС России разбили в ЛНР две роты иностранных наёмников

Российские военные отразили атаки двух рот иностранных наёмников на Купянском направлении, уничтожив более 130 военных и два бронеавтомобиля "Хамви". Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении ВСУ двумя ротами иностранных наёмников предпринимали попытки атаковать российские позиции в направлении населённого пункта Новосёловское Луганской Народной Республики. Все атаки отражены", — сказал он в ходе брифинга.

Противнику было нанесено огневое поражение. Уничтожено 130 человек личного состава, три танка, две боевые бронированные машины и два бронеавтомобиля "Хамви".

Российские военные отразили атаки украинской мотопехоты на Николаевско-Криворожском направлении
Российские военные отразили атаки украинской мотопехоты на Николаевско-Криворожском направлении

Ранее Лайф писал, что ВС РФ наступают на Южно-Донецком направлении. Уже уничтожено около 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля, указал Игорь Конашенков.

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