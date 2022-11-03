Российские военные отразили атаки двух рот иностранных наёмников на Купянском направлении, уничтожив более 130 военных и два бронеавтомобиля "Хамви". Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении ВСУ двумя ротами иностранных наёмников предпринимали попытки атаковать российские позиции в направлении населённого пункта Новосёловское Луганской Народной Республики. Все атаки отражены", — сказал он в ходе брифинга.

Противнику было нанесено огневое поражение. Уничтожено 130 человек личного состава, три танка, две боевые бронированные машины и два бронеавтомобиля "Хамви".