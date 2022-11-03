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3 ноября, 12:16

ВС РФ уничтожили более 130 наёмников и украинских военных на Купянском направлении

Российские военные отразили атаки ВСУ на Купянском направлении, уничтожив более 130 солдат и два бронеавтомобиля "Хамви". Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении ВСУ двумя ротами иностранных наёмников предпринимали попытки атаковать российские позиции в направлении населённого пункта Новосёловское Луганской Народной Республики. Все атаки отражены", — сказал он в ходе брифинга.

Противнику было нанесено огневое поражение. Уничтожено 130 человек личного состава, три танка, две боевые бронированные машины и два бронеавтомобиля "Хамви".

Российские военные отразили атаки украинской мотопехоты на Николаевско-Криворожском направлении

Российские военные отразили атаки украинской мотопехоты на Николаевско-Криворожском направлении

Ранее Лайф писал, что ВС РФ наступают на Южно-Донецком направлении. Уже уничтожено около 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля, указал Игорь Конашенков.

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Артур Лапсаков

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