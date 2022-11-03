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Регион
Опубликовано 3 ноября 2022, 12:04
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ВС РФ наступают на Южно-Донецком направлении

Российские военные наступают на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он отметил, что ВСУ пытались контратаковать, но были остановлены.

"На Южно-Донецком направлении ВСУ предпринимали попытки контратаковать в направлении населённых пунктов Никольское и Ровнополь Донецкой Народной Республики, чтобы остановить наступление российских войск. Огнём российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации контратакующие подразделения противника были остановлены и рассеяны в районах населённых пунктов Водяное и Новосёлка", — сказал Конашенков.

Он отметил, что российские военные уничтожили около 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

Здание Администрации Голой Пристани в Херсонской области полностью разрушено из-за удара ВСУ
Здание Администрации Голой Пристани в Херсонской области полностью разрушено из-за удара ВСУ

Ранее в ЛНР сообщили о разбитой группе ВСУ в 200 человек, пытавшейся пройти к Кременной. Украинских военных своевременно обнаружила разведка.

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ТАСС / Станислав Красильников

Варвара Романова
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