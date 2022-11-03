Российские военные отразили атаки украинской мотопехоты на Николаевско-Криворожском направлении

Российские военные отразили пять атак украинской мотопехоты на Николаевско-Криворожском направлении, отбросив противника на исходные позиции. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"В результате огневого поражения и решительных действий российских войск в направлении населённых пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское и Ищенка противник отброшен на исходные позиции", — проинформировал он журналистов.