Российские военные отразили атаки украинской мотопехоты на Николаевско-Криворожском направлении
Российские военные отразили пять атак украинской мотопехоты на Николаевско-Криворожском направлении, отбросив противника на исходные позиции. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
"В результате огневого поражения и решительных действий российских войск в направлении населённых пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское и Ищенка противник отброшен на исходные позиции", — проинформировал он журналистов.
Общие потери противника, по словам Конашенкова, составили более 80 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей различного назначения.
Ранее Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ в ходе безуспешных атак на Купянском направлении. Погибли более 150 украинских военнослужащих и иностранных наёмников. Кроме того, Лайф писал, что в результате удара ВС РФ по газораспределительной станции в пригороде Запорожья уничтожено около 40 наёмников, ещё 60 получили ранения. Кроме того, в Запорожье действуют более семи тысяч наёмников из Польши, Грузии, а также чеченские боевики.
ТАСС / Станислав Красильников