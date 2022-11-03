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Опубликовано 3 ноября 2022, 12:05

Российские военные отразили атаки украинской мотопехоты на Николаевско-Криворожском направлении

Российские военные отразили пять атак украинской мотопехоты на Николаевско-Криворожском направлении, отбросив противника на исходные позиции. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"В результате огневого поражения и решительных действий российских войск в направлении населённых пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское и Ищенка противник отброшен на исходные позиции", — проинформировал он журналистов.

Общие потери противника, по словам Конашенкова, составили более 80 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей различного назначения.

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Ранее Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ в ходе безуспешных атак на Купянском направлении. Погибли более 150 украинских военнослужащих и иностранных наёмников. Кроме того, Лайф писал, что в результате удара ВС РФ по газораспределительной станции в пригороде Запорожья уничтожено около 40 наёмников, ещё 60 получили ранения. Кроме того, в Запорожье действуют более семи тысяч наёмников из Польши, Грузии, а также чеченские боевики.

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ТАСС / Станислав Красильников

Алексей Берковиц
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