Почему взлом военной программы Украины "Дельта" может положить конец наступлениям ВСУ Оглавление Взломанный код Технология "Дельта" и карта боевых действий на Украине Интерактивная карта Google Технология России vs технологии США Ещё три дня назад информационные технологии НАТО, используемые ВСУ, считались неуязвимыми. Они делали ставку на систему "Дельта", но благодаря хакерам данные оказались в открытом доступе. 39741 39741 Обложка © Getty Images / Evgeniy Shkolenko

Взломанный код

1 ноября стало известно, что хакеры взломали американско-украинскую программу управления войсками DELTA, которую на Украине используют для управления войсками. Это открыло российским военным доступ к секретной информации, предназначавшейся не только для украинского командования, но и для офицеров НАТО, которые координируют Генштаб ВСУ.

В краткосрочной перспективе это позволило раскрыть планы противника, что способствовало продвижению ВС РФ на фронте. Это подтвердил не только советник главы ДНР Ян Гагин, но и военные сводки. Как стало известно в среду 2 ноября, ВС РФ и союзники продвигаются вперёд практически по всей линии соприкосновения: заняты позиции в Марьинке, на Авдеевском направлении наблюдается продвижение в сторону села Первомайское, а также на Горловском и Угледарском направлениях.

Военнослужащий перед началом ведения огня из переносного зенитно-ракетного комплекса с позиции. Фото © ТАСС / AP / Alexei Alexandrov

Интересно, что украинская сторона сначала полностью отрицала факт взлома "Дельты". Министерство обороны Украины опубликовало на своём сайте комментарий, что новость — фейк, но затем украинский журналист Юрий Бутусов всё-таки признал, что российские хакеры получили доступ к закрытым данным. Он также вспомнил о двух идентичных эпизодах, случившихся в августе, заявив, что "тогда технология была примитивной". В этот раз причиной взлома он назвал двух засланных в стан ВСУ шпионов, которые "открыли вирусную программу и подбросили на своё устройство российский вирус". Как бы то ни было, полезные для ВС РФ сведения утекли и используются сейчас по назначению.

Карта боевых действий на Украине Смотреть

Технология "Дельта" и карта боевых действий на Украине

DELTA — это интеграционная платформа боевого управления, разработанная в виде облачного сервиса. Проще говоря, это интерактивная карта с особыми возможностями, на которую можно нанести все необходимые данные — от расположения своих и чужих подразделений до направлений главного удара.

В некоторых изданиях её называют американской, но правильнее её будет обозначить как украинскую систему, созданную по стандартам НАТО. Как сказал сам министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров, "Дельта" создана в Центре инноваций и развития оборонных технологий по стандартам НАТО (о самом центре Лайф писал в июне прошлого года) при участии Минцифры Украины и специалистов альянса.

Прежде чем перейти к истории создания "Дельты", нужно сказать пару слов о Центре инноваций. Он создан на базе НКО "Аэроразведка", основанной активистами Майдана и украинскими IT-специалистами. В дальнейшем "Аэроразведка" трансформировалась в воинскую часть А2724, или Центр внедрения и сопровождения автоматизированных систем оперативного управления ВСУ. В/ч А2724, состоящая из выпускников технических вузов Украины, и стала ядром Центра инноваций.

Пример интерфейса "Дельты". Фото © T.me / JokerDPR

В системе "Дельта" используется обычная Google-аутентификация. Все пути ведут в военную подсеть Damba.org.ua. "Безобидный" Google в этой истории выполняет функцию службы безопасности, разрешающей доступ в систему только тем, кому он положен.

Сейчас "Дельта" внедряет стандарты НАТО и последние тренды индустрии, такие как cloud native environment, zero trust security, multi domain operations. Все они позволяют создать "цифровое поле боя" и наблюдать за активностью войск онлайн.

При создании "Дельты" использовали виртуальную систему управления проектами Worksection. По сути, Worksection — это инструмент для командной работы, а значит, разработка велась в режиме реального времени и американские специалисты направляли рабочий процесс в нужное русло.

Интерактивная карта Google

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, "Дельта" — это интерфейс системы боевого управления, на которую поступает оперативно-тактическая и тактическая информация, что позволяет видеть на карте собственные подразделения и силы противника, а также получать логистические данные.

Это множество информационных слоёв, которые вы можете получить на конкретном участке театра военных действий. Не карта боевых действий, а информационная, интерактивная. Актуальная информация о наличии, количестве, местах дислокации войск Алексей Леонков Военный эксперт

По словам доктора военных наук Константина Сивкова, "Дельта" — упрощённая версия системы, давно использующейся в НАТО. Грубо говоря, украинская локализация технологий, а не самостоятельная разработка.

У ВСУ стоит упрощённая версия. Это система, которая обеспечивает технологическую и аппаратную связь с системами разведки и целеуказания, которые стоят на вооружении у США и НАТО. Это очень важная вещь. Она стыкуется с техникой НАТО, которая поступает Киеву Константин Сивков Военный эксперт

По словам эксперта, главная особенность "Дельты" в том, что она даёт комплексное представление о пространстве боя в режиме реального времени. Почему её называют интеграционной платформой? Потому что она собирает сведения о противнике с различных данных и источников, включая данные разведки. "Дельта" проста в использовании, не требует дополнительных настроек, работает с ноутбука, планшета, смартфона.

Технология России vs технологии США

Думаю, нужные данные скопировали, противник, скорее всего, уже изменил систему доступа к этой информации. В том, что сначала информацию изучили, а потом об этом рассказали, не вижу ничего необычного. Это логичный шаг, медийный эффект после того, как основное дело сделано. При этом я не удивлюсь, если окажется, что наши специалисты оставили там какой-нибудь сюрприз, систему взлома информации например. В любом случае, того, что удалось добыть, думаю, вполне достаточно для получения ответов на непростые вопросы Алексей Леонков Военный эксперт

Второй вопрос — есть ли подобные технологии у России. В Киеве часто говорят, что ВС РФ и союзники пользуются бумажными картами. Это не так.

У нас есть Национальный центр управления обороной, в котором стоят автоматизированные системы управления войсками, которые тоже могут формировать такую информацию, но, понятное дело, в закрытом режиме. Также она может показывать оперативно-тактическую обстановку в местах проведения боевых действий, количество резервов и т.д. Алексей Леонков Военный эксперт

Национальный центр управления обороной РФ. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

По словам инженера систем безопасности облачных сервисов Андрея Маршака, говорить об уровне угрозы украинской армии можно, лишь понимая объём внедрения в системы безопасности.

Всё напрямую зависит от того, кого взломали и как. Если это был офицерский состав с доступом к конфиденциальным данным — это один уровень данных. Если это офицер штаба или руководитель операций — это другой уровень доступа. Но, судя по тому, что я видел, данные утекли от кого-то из руководства украинской армии. Но это только часть атаки. Вторая часть атаки — рассылка вредоносных писем и сообщений. При их открытии хакеры получают доступ к другим объёмам данных. Весь этот массив информации даёт так называемые метаданные, анализировать которые должны службы разведки. А что сделать с этими данными — тут можно только гадать. Можно нанести ракетный удар. А можно отдать приказ украинской армии, чтобы она двинулась в определённое место, и там нанести удар. Вариантов очень много Андрей Маршак Инженер систем безопасности облачных сервисов

Маршак отмечает, что ликвидировать все утечки в этой системе будет проблематично: от военных заражённые письма и сообщения могли отправить и дальше, в смежные службы и ведомства Украины. Однако практически сразу после утечки под Херсоном была уничтожена колонна украинской армии. Оказаться на Бериславском направлении в таком составе ВСУ не могли. По некоторым данным, приказ на выдвижение в заданный район украинские военные, потерявшие в этом бою порядка 200 человек, получили от "неизвестного офицера" в системе DELTA.

Фото © Getty Images / Maximilian Clarke / SOPA Images / LightRocket Поможет ли взлом "Дельты" Российской армии? 0 Поможет, но не сразу Поможет сразу Трудно сказать

Авторы Сергей Андреев