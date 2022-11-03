Украинский дрон атаковал окопы российских военных в Белгородской области
Украинский беспилотник гранатами атаковал окопы российских солдат в Белгородской области, ранения получил один военный. Об этом сообщает Mash.
По предварительным данным, дрон запустили из села Грабовское Сумской области и он залетел вглубь российской территории на три километра.
Беспилотник нёс пять гранат, которые сбросил на российских военных. Один рядовой получил осколочные ранения руки и ноги. Его жизни ничего не угрожает.
А 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны уточнили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Незначительные повреждения в результате получил морской тральщик "Иван Голубец". После этого теракта Россия приостановила участие в зерновой сделке, однако накануне возобновила — после получения гарантий от Киева.
ТАСС / Донат Сорокин