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3 ноября, 12:04

Украинский дрон атаковал окопы российских военных в Белгородской области

Украинский беспилотник гранатами атаковал окопы российских солдат в Белгородской области, ранения получил один военный. Об этом сообщает Mash.

По предварительным данным, дрон запустили из села Грабовское Сумской области и он залетел вглубь российской территории на три километра.

Беспилотник нёс пять гранат, которые сбросил на российских военных. Один рядовой получил осколочные ранения руки и ноги. Его жизни ничего не угрожает.

Кулеба назвал исполнителями теракта в акватории Севастополя "людей доброй воли"

Кулеба назвал исполнителями теракта в акватории Севастополя "людей доброй воли"

А 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны уточнили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Незначительные повреждения в результате получил морской тральщик "Иван Голубец". После этого теракта Россия приостановила участие в зерновой сделке, однако накануне возобновила — после получения гарантий от Киева.

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ТАСС / Донат Сорокин

Александра Вишнякова

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