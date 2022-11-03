Ещё две радиолокационные станции ВСУ уничтожили российские военные в ходе спецоперации

Американская радиолокационная станция AN/TPQ-37, состоящая на вооружении ВСУ, уничтожена на территории ДНР. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. В Николаевской области было уничтожено такое же оборудование для украинского комплекса С-300.