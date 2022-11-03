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Опубликовано 3 ноября 2022, 12:12

Ещё две радиолокационные станции ВСУ уничтожили российские военные в ходе спецоперации

Американская радиолокационная станция AN/TPQ-37, состоящая на вооружении ВСУ, уничтожена на территории ДНР. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. В Николаевской области было уничтожено такое же оборудование для украинского комплекса С-300.

Кроме того, по словам Конашенкова, в районе населённого пункта Новая Каменка Херсонской области российские военные уничтожили склад боеприпасов украинских вооружённых сил.

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Ранее Лайф писал, что ВС России уничтожили немецкую РСЗО MARS II и склад вооружения. Ещё российские силовики уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в населённом пункте Николаевка в ДНР.

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ТАСС / Станислав Красильников

Алексей Берковиц
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