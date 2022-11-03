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3 ноября, 12:08

Оставшийся без съёмок пародист Песков признался, что выживает на пенсию матери

Известный пародист Александр Песков, который совсем недавно блистал на российских экранах, теперь едва сводит концы с концами. Артист признался, что сейчас он попросту не может обеспечивать себя сам, поэтому живёт на деньги матери.

Чистосердечное признание 60-летнего Пескова прозвучало в новом выпуске шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ. Телеведущая Лера Кудрявцева поинтересовалась у пародиста, зачем мать-пенсионерка присылает ему деньги.

"Чтобы выжить", — ответил шоумен.

Песков отметил, что остался без работы, так как его перестали приглашать на съёмки развлекательных передач. Усилило бедственное положение и то, что пародист не может продать загородный дом, что могло бы принести неплохие деньги. По признанию артиста, он также не помогает финансово единственной 18-летней дочери, которую в общем-то и так редко баловал.

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А ранее певица Ольга Бузова заявила, что готова пойти в официантки, если потребуется. Как отметила артистка, для неё это не станет проблемой. Бедность, конечно, не порок, но не такой она хочет видеть собственную жизнь.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Наталья Исакова

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