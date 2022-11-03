Оставшийся без съёмок пародист Песков признался, что выживает на пенсию матери
Известный пародист Александр Песков, который совсем недавно блистал на российских экранах, теперь едва сводит концы с концами. Артист признался, что сейчас он попросту не может обеспечивать себя сам, поэтому живёт на деньги матери.
Чистосердечное признание 60-летнего Пескова прозвучало в новом выпуске шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ. Телеведущая Лера Кудрявцева поинтересовалась у пародиста, зачем мать-пенсионерка присылает ему деньги.
"Чтобы выжить", — ответил шоумен.
Песков отметил, что остался без работы, так как его перестали приглашать на съёмки развлекательных передач. Усилило бедственное положение и то, что пародист не может продать загородный дом, что могло бы принести неплохие деньги. По признанию артиста, он также не помогает финансово единственной 18-летней дочери, которую в общем-то и так редко баловал.
А ранее певица Ольга Бузова заявила, что готова пойти в официантки, если потребуется. Как отметила артистка, для неё это не станет проблемой. Бедность, конечно, не порок, но не такой она хочет видеть собственную жизнь.
Wow
Перенёсшая инсульт Проклова изменилась так, что актрису не узнали даже самые преданные фанаты
сегодня в 11:36
Басков вспомнил отца и разрыдался, но зрителей шокировали не слёзы, а лишний вес натурального блондина
сегодня в 10:17
7 ошибок в отношениях, которые каждая женщина совершала хотя бы раз
сегодня в 09:10
ТАСС / Сергей Савостьянов