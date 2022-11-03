Перенёсшая инсульт Проклова изменилась так, что актрису не узнали даже самые преданные фанаты
69-летняя Елена Проклова после инсульта. Обложка © Ntv.ru / Звёзды сошлись
Инсульт не проходит бесследно. Неважно, обычный ты человек или звезда телеэкранов. В этом на личном опыте убедилась 69-летняя заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова — когда-то мечта многих мужчин. В январе 2022-го актриса попала в реанимацию после инсульта и провела в больнице около трёх недель. Теперь до конца жизни Проклова будет принимать медикаменты. Вернуться на сцену Елена Игоревна планирует 17 ноября. Но не факт, что поклонники узнают звезду. На днях Проклова пришла в программу "Звёзды сошлись" телеканала НТВ, и зрители не сразу поняли, что это за дама с уставшим лицом.
Актриса поделилась историей, как её обокрали работники, за три года сотрудничества ставшие почти родственниками.
"Меня не было дома. Они должны были уехать к себе на родину — в одну из сопредельных республик. В доме ещё оставались родители мужа, так они, не постеснявшись родителей, загрузили моё шмотьё — вплоть до нижнего белья, забрали деньги из тумбочки", — заявила Проклова.
Обращаться в полицию артистка не стала, а через год узнала, что жизнь наказала воров: они попали в ДТП. Мужчина погиб, а женщина получила тяжёлые травмы.
Поклонников больше впечатлил не рассказ Прокловой, а её внешний вид после инсульта: "На Тамару Сёмину похожа", "Девочка-бабушка🤨", "Вообще не узнала🤔". При этом некоторые считают, что для своих лет актриса выглядит отлично: "Нормальная тётка! Что прицепились??? Прекрасно выглядит!👍", "Сделанная — плохо, настоящая — плохо", "Человек после инсульта. И возраст у неё уже приличный. А выглядит хорошо", "Нормально для своих лет выглядит. На 60-летних бабок у подъезда поглядите, разве она сравнится с ними".