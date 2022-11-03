Перенёсшая инсульт Проклова изменилась так, что актрису не узнали даже самые преданные фанаты

Инсульт не проходит бесследно. Неважно, обычный ты человек или звезда телеэкранов. В этом на личном опыте убедилась 69-летняя заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова — когда-то мечта многих мужчин. В январе 2022-го актриса попала в реанимацию после инсульта и провела в больнице около трёх недель . Теперь до конца жизни Проклова будет принимать медикаменты . Вернуться на сцену Елена Игоревна планирует 17 ноября. Но не факт, что поклонники узнают звезду. На днях Проклова пришла в программу "Звёзды сошлись" телеканала НТВ, и зрители не сразу поняли, что это за дама с уставшим лицом.

Актриса поделилась историей, как её обокрали работники, за три года сотрудничества ставшие почти родственниками.

"Меня не было дома. Они должны были уехать к себе на родину — в одну из сопредельных республик. В доме ещё оставались родители мужа, так они, не постеснявшись родителей, загрузили моё шмотьё — вплоть до нижнего белья, забрали деньги из тумбочки", — заявила Проклова.

Обращаться в полицию артистка не стала, а через год узнала, что жизнь наказала воров: они попали в ДТП. Мужчина погиб, а женщина получила тяжёлые травмы.