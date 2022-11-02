6 российских знаменитостей, которые женились на фанатках и не пожалели

Дмитрий Дюжев и Татьяна Зайцева

Актёр Дмитрий Дюжев с любимой женой Татьяной Зайцевой. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kassu.ru_nsk

Популярный российский актёр Дмитрий Дюжев, сыгравший Космоса в легендарной "Бригаде", никогда не был обделён женским вниманием. Со своей женой Татьяной артист познакомился совершенно случайно: в нулевых оба оказались на концерте Мадонны. Зайцева потом признавалась, что на момент встречи уже была фанаткой Дмитрия, но зелёный свет отношениям дала далеко не сразу: боялась, что для Дюжева роман будет лишь интрижкой. Однако Татьяна понравилась Дмитрию сразу, и актёр сумел доказать серьёзность намерений. В феврале 2008 года молодые люди поженились, а потом и обвенчались в церкви. В августе 2008-го у супругов родился сын Иван, а в 2015-м в семье появился второй наследник, Дима.

Александр и Арина Киреевы

Финалист "Фабрики звёзд – 3" Александр Киреев с женой Ариной и детьми. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / akireev

Александр Киреев проснулся популярным, когда поучаствовал в третьей "Фабрике звёзд", где дошёл до финала. Армия фанаток росла от выпуска к выпуску, Арина была в их числе. В соцсетях девушка рассказала про знакомство с будущим супругом. Судьбоносная встреча случилась за кулисами, когда певец с концертом приехал в родной город Арины. Девушка хотела сфотографироваться с кумиром, но техника подвела: вспышка не срабатывала. Тогда Александр предложил обменяться номерами телефонов — и в этот же вечер позвонил назначить свидание. Так и начались отношения будущих супругов. Сейчас пара счастлива в браке и воспитывает сына и дочку.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова

Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / uliaveronika

Бывают ли в реальной жизни истории, похожие на те, что показывают в романтических фильмах про любовь? Оказывается, да. Такую может рассказать Юлия Прокурякова. Девушка с детства любила песни Игоря Николаева, мечтала встретить артиста и выйти замуж. Кто же мог подумать, что детские фантазии станут реальностью? В середине 2000-х Юлия у служебного входа подкараулила Николаева, у них завязался разговор. Короткий, но за это время поклонница успела впечатлить Игоря так сильно, что тот оставил ей свой номер. Правда, позвонить Проскурякова решилась только после переезда в столицу, спустя где-то полгода. За это время чувства Николаева к фанатке не остыли, они начали встречаться. В 2010-м артисты вступили в брак, а в 2015-м у них появилась дочка Вероника.

Роман Билык и Марина Королёва

Лидер группы "Звери" Роман Билык с супругой Мариной Королёвой и детьми. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / korolevamary__

Солист и основатель группы "Звери" никогда не любил делиться подробностями личной жизни. Поэтому полную историю знакомства Романа Билыка с Мариной Королёвой общественность узнала из уст последней. Модель призналась, что не была поклонницей и фанаткой Зверя, как её окрестили. Мол, просто увидела клип на песню "Дожди-пистолеты", удивилась поведению солиста (особенно Марине понравился момент, где её будущий муж разбивает гитару) — и решила, что этот парень точно в её вкусе.

"Я вообще пришла на концерт, делая одолжение. Какая-то молодёжная неизвестная группа, думала", — делилась воспоминаниями Марина. Именно на концерте она окончательно и бесповоротно влюбилась в Билыка. Потом модель пробралась в гримёрную к музыканту под видом фотографа и пригласила Романа на свидание. Так и началась история их любви. Сегодня пара воспитывает дочерей Олю и Зою.

Баста и Елена Пинская

Василий Вакуленко с супругой Еленой и дочерьми Василисой и Марией. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / bastaakanoggano

Василий Вакуленко, известный как Баста, часто рассказывает про любимую жену и двух прекрасных дочерей — Машу и Василису. В этом году Василий и Елена отметили 13-ю годовщину свадьбы. История их знакомства прозаична и проста. Будущие супруги встретились в ресторане, тогда Елена смело и гордо первой подошла к Басте и начала делать комплименты артисту, рассказывая, как ей нравится его творчество. Слова поклонницы растрогали Василия настолько, что он пригласил девушку на свидание. Страстный роман развивался очень быстро. Летом 2009-го, когда Баста женился на Елене, она уже была на шестом месяце беременности первым ребёнком.

Владимир Лёвкин и Марина Ичетовкина

Владимир Лёвкин с женой Марусей. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / nikalyovkina