Можно долго рассуждать на тему, что внешность не главное, но будем честны: мы привыкли встречать по одёжке. Первое, на что обращаешь внимание, — ухоженность кожи, маникюр и, безусловно, состояние зубов. Вряд ли человек с оскалом или кривыми зубами сумеет расположить к себе собеседника. Многие люди, как только появляется возможность, начинают плотно заниматься зубами: ставят брекеты, виниры, импланты — в зависимости от запущенности проблемы. Тренд задают знаменитости, которым красивая улыбка просто необходима. Лайф узнал у основателя клиники эстетической стоматологии и дентал-дизайна InSmile Глеба Пекли, что звёзды — мировой величины и наши — делали с зубами.

Что Криштиану Роналду поменял в своей улыбке?

Криштиану Роналду прошёл лечение на брекетах, после чего установил керамические виниры. Фото © Getty Images / Mark Leech / Michael Regan

Верхний зубной ряд Криштиану Роналду требовал лечения на брекетах. Добиться идеальной улыбки футболисту помогла и косметическая стоматология.

Тремы (зубные промежутки) были скомпенсированы брекетами. После лечения были установлены керамические виниры — судя по всему, e-max Глеб Пекли Основатель клиники эстетической стоматологии и дентал-дизайна InSmile

Николас Кейдж: зубы до и после лечения

Коренные зубы у Николаса Кейджа росли неправильно, поскольку к 19 годам у актёра ещё оставались молочные. Кейджу провели керамическую реставрацию — установили либо виниры, либо коронки. Фото © Getty Images / Emma McIntyre

Проблемы у Николаса Кейджа были из-за того, что к 19 годам у него ещё оставались молочные зубы, поэтому коренные росли неправильно. У актёра не было ортодонтического лечения. В случае Кейджа скорее имеет место керамическая реставрация — виниры или коронки.

Я бы поставил виниры, в данном случае есть все возможности сохранения своих зубов Глеб Пекли Основатель клиники эстетической стоматологии и дентал-дизайна InSmile

Как Том Круз исправил кривые зубы на голливудскую улыбку?

Тому Крузу, у которого были кривые зубы, ортодонт провёл лечение на брекетах, после чего актёру были установлены коронки или e-max-виниры. Фото © Getty Images / Clive Mason

Том Круз — отличный пример того, как зубы меняют внешность человека. В молодости у звезды фильмов "Миссия невыполнима" во рту, скажем прямо, был частокол. По словам стоматолога Пекли, Крузу было проведено ортодонтическое лечение на брекетах, сроки которого могут составлять от полугода до трёх лет. Сейчас такие случаи дефектов зубного ряда дантисты выравнивают с помощью виниров, но десятки лет назад эти технологии ещё не были доступны.

После ортодонтического лечения были установлены керамические e-max-виниры или коронки. E-max — это готовые керамические блоки, которые шлифуются специальным бором на станке, изготавливаются в Германии. Дальше винир индивидуализируется технически. Обточка под такие виниры составляет 0,3–0,6 мм Глеб Пекли Основатель клиники эстетической стоматологии и дентал-дизайна InSmile

На рынке есть ещё один вид керамических виниров — полевошпатные. Полевошпатная керамика — это керамика хендмейд, которая делается с помощью нанесения кисточкой на модель зуба техником, поэтому данная керамика может быть всего 0,1 мм. Такая керамика эстетичнее, поскольку на 100% повторяет натуральность зубов: микрорельеф, анатомичность и естественность, высокую прозрачность.

Зубы Ольги Бузовой до и после лечения

Ольга Бузова тоже поработала над улыбкой — это видно, если сравнить фото 20-летней давности и свежие снимки. Телеведущая сделала выбор в пользу американского подхода, не оставляющего шанса натуральности, и установила e-max-виниры. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго / Клементьева Елизавета

В эстетической стоматологии есть два подхода: европейский и американский. Суть европейского подхода заключается в утверждении "Хорошая работа стоматолога — та, которую не видно". Американский подход, напротив, не оставляет шанса натуральности: окружающие сразу понимают, что над улыбкой поработали. Это неестественные ультрабелые оттенки, реставрации, не учитывающие морфологию и анатомию собственных зубов.

Выбор Ольги как раз пал на преображение улыбки с американским подходом. Это, очевидно, e-max-виниры Глеб Пекли Основатель клиники эстетической стоматологии и дентал-дизайна InSmile

Как Деми Мур избавилась от десневой улыбки?

Деми Мур избавилась от десневой улыбки с помощью виниров, вероятно e-max. Проходить ортодонтическое лечение актрисе не пришлось. Фото © Getty Images / Kypros / Stephane Cardinale – Corbis

Деми Мур не пришлось проходить ортодонтическое лечение. Специалисты компенсировали десневую улыбку актрисы, поработав с размером виниров, возможно, была проведена пластика десны. Мур расширили зону улыбки, добавив объёма зубам, и улучшили эстетику с помощью виниров, вероятно, тоже e-max.

Селин Дион до и после реставрации зубов

Селин Дион, вероятно, провели ортогнатическую хирургическую операцию, чтобы скорректировать нарушение развития костных тканей лица, а потом сделали керамическую реставрацию — коронки или виниры. Фото © Getty Images / PONOPRESSE

В начале карьеры Селин Дион улыбка канадской певицы была далека от идеала. Артистка прошла через очень серьёзную работу с челюстью. Вероятнее всего, Дион провели ортогнатическую хирургическую операцию для коррекции врождённых нарушений развития костных тканей лица, объяснил Глеб Пекли. После была сделана керамическая реставрация — виниры или коронки.

Что Настя Ивлеева сделала с зубами?

Настя Ивлеева с детства комплексовала из-за зубов, поэтому, начав хорошо зарабатывать, решила, что пора что-то менять, и установила виниры. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / _agentgirl_, © ТАСС / Тараканов Вадим

Блогерша признавалась, что с детства комплексовала из-за зубов: они Насте попросту не нравились. Ивлеева нашла способ — улыбалась так, словно что-то замышляет, чтобы зубы видно не было. Детский комплекс Настя пронесла во взрослую жизнь, а когда стала хорошо зарабатывать, решила, что пора что-то менять.