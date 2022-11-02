5 советских автомобилей, которые остаются легендами до сих пор, хоть на дорогах их уже не встретишь

ВАЗ-2121, "Нива"

ВАЗ-2121 за 45 лет с начала производства продавали в сотне стран мира, включая Австралию, Грецию и Японию. Фото © ТАСС / Юрий Белозёров

6 апреля 1977 года на главном конвейере Волжского автозавода начался выпуск автомобиля ВАЗ-2121 "Нива". Советский внедорожник с течением времени стал российским и до сих пор выпускается под брендом Lada 4x4 FL. За эти 45 лет автомобиль продавался в ста странах, включая Японию, Грецию и Австралию.

ВАЗ-2101, "Жигули"

Первый ВАЗ-2101 сошёл с конвейера в апреле 1970-го, на базе этой машины было создано "классическое" семейство автомобилей ВАЗ. Фото © ТАСС / Виталий Созинов

Первый серийный автомобиль ВАЗ-2101 сошёл с главного конвейера Волжского автозавода в Тольятти 19 апреля 1970 года. Именно на базе этого авто впоследствии было создано "классическое" семейство автомобилей ВАЗ, на представителях которого ездило полстраны. Продолжают и до сих пор. Остановили производство ВАЗ-2101 спустя 18 лет после начала, в 1988 году.

"Москвич-408"

"Москвич-408" "взорвал" европейский авторынок, имел оглушительный успех во Франции, Англии, Германии. Фото © ТАСС / Виктор Будан

Настоящая легенда. Машина, которая "взорвала" европейский авторынок. Неудивительно, ведь перед запуском "Москвича-408" в производство было опробовано несколько десятков вариаций будущей модели. Первые серийные экземпляры сошли с конвейера 1 августа 1964 года. А меньше чем через полтора года было готово уже стотысячное авто. Успех оглушительный. Больше половины "тиража" отправилось на экспорт. Машины покупали во Франции, Англии, Финляндии, Германии... И это далеко не полный список.

ГАЗ-13, "Чайка"

"Чайка" стала представительским автомобилем, которым пользовались дипломаты, большие начальники и иностранцы. Фото © ТАСС / В. Войтенко

"Чайка" не производилась огромными партиями. ГАЗ-13, напротив, был представительским автомобилем. Таким нельзя было пользоваться никому, кроме руководителей определённого уровня, советских послов (дипломатов) и иностранных граждан. Выпускался 22 года — с 1959-го по 1981-й. За это время свет увидело всего 3189 авто.

ГАЗ-24, "Волга"

"Волга" была мечтой советского человека: автомобиль отлично подходил для личного пользования. А ещё его закупали таксопарки. Фото © ТАСС / Иосиф Соборовер