Солистка группы "Город 312" Ая призналась, что её бросил Батрутдинов

Светлана Назаренко, известная как солистка группы "Город 312" со сценическим псевдонимом Ая, победила в шоу "Аватар" на телеканале НТВ. Певица за те два месяца, что программа выходила в эфир, не раз намекала, что раньше её связывали отношения с членом жюри Тимуром Батрутдиновым. Шоумен терялся в догадках, перечисляя имена бывших пассий, но так и не разгадал Дюймовочку. В номинацию на вылет Ая попадала пять раз, но раскрыть её жюри не смогло.

По завершении проекта артистка разоткровенничалась на тему связи с Батрутдиновым: "Я говорила правду о том, что у нас с ним было, что он бросил меня. Дело в том, что в последнее время мы перестали общаться, даже поздравлять друг друга с праздниками перестали". Со слов Аи, в последние годы между ней и Тимуром не было даже обычного общения. При этом исполнительница уверяет: никаких ссор между ней и юмористом не было, мол, каждого поглотили заботы и дела. "А это неправильно! Вот проект дал мне возможность Тимура этим подколоть".