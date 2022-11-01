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1 ноября, 15:06

Солистка группы "Город 312" Ая призналась, что её бросил Батрутдинов

Победительница шоу "Аватар", управлявшая Дюймовочкой, на протяжении двух месяцев проекта намекала, что между ней и юмористом была некая связь. Батрутдинов так и не разгадал таинственную незнакомку.

Светлана Назаренко, известная как солистка группы "Город 312" со сценическим псевдонимом Ая, победила в шоу "Аватар" на телеканале НТВ. Певица за те два месяца, что программа выходила в эфир, не раз намекала, что раньше её связывали отношения с членом жюри Тимуром Батрутдиновым. Шоумен терялся в догадках, перечисляя имена бывших пассий, но так и не разгадал Дюймовочку. В номинацию на вылет Ая попадала пять раз, но раскрыть её жюри не смогло.

По завершении проекта артистка разоткровенничалась на тему связи с Батрутдиновым: "Я говорила правду о том, что у нас с ним было, что он бросил меня. Дело в том, что в последнее время мы перестали общаться, даже поздравлять друг друга с праздниками перестали". Со слов Аи, в последние годы между ней и Тимуром не было даже обычного общения. При этом исполнительница уверяет: никаких ссор между ней и юмористом не было, мол, каждого поглотили заботы и дела. "А это неправильно! Вот проект дал мне возможность Тимура этим подколоть".

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Ая не из робких, поэтому прямо со сцены на глазах у зрителей предложила Батрутдинову "исправить ошибку прошлого" и вновь начать общаться. Тот согласился: "Ты всегда в моём сердце. Эта рубашка с розочкой для тебя". Уточнять, какого характера были их отношения, любовные или дружеские, Ая и Тимур не стали.

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Telegram / Шоу "Аватар", AO "Телекомпания НТВ" / ntv.ru

Марта Белова

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