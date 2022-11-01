Продюсер Разин создаёт новый "Ласковый май", где Шатунова заменят молодые ребята

Музыкальный продюсер, создатель студии "Ласковый май" Андрей Разин объявил о решении перезапустить одноимённую группу после смерти певца Юрия Шатунова. По словам менеджера, набрать новый состав коллектива он хочет как раз в память о кумире миллионов.

"Группа "Ласковый май" будет создана заново из молодых ребят. Персонально для них делаем свою страничку в социальных сетях, где вы сможете их увидеть и услышать", — сообщил Разин подписчикам своего канала на YouTube, где также анонсировал скорые гастроли коллектива.

Разин настаивает на том, что именно он — обладатель патентов на бренды "Юра Шатунов", "Андрей Разин", "Ласковый май". С его слов, с неправомерным использованием ворованных кадров и видео творчества группы будут разбираться американские юристы. Между тем фанаты "Ласкового мая" не в восторге от того, что творит продюсер. Вот какие комментарии последовали за откровениями Разина:

Шатунов — это "Ласковый май", больше никто. Люди, которые любили творчество Юры, никогда его не забудут, всё равно так никто не будет петь, как наш кумир Юра. Увидел бы он, что творится после его смерти, это кошмар, бедный Юра, его рвали на части Галия Бикмаева

Мне дорог Юра Шатунов... Его я буду слушать всю свою жизнь, что бы вы ни говорили Ирина Андросова

Зачем вы это делаете, Андрей??? Неужели только деньги, а как же любовь к Юре Шатунову, доброе отношение к нему и его памяти?? Ну что вам сделали простые люди, которые хотят почтить память своего кумира творческим вечером, исполнив его песни??? Неужели вам жалко, если простые люди споют его песни?? Зачем, зачем вы это делаете?? Марина Журавлёва

Остановитесь, мистер Эндрю! Вас и так уже добрым словом никто не вспоминает! Вероника

Не стереть вам Юрин голос, он любимец миллионов, его песни будут слушать, бог вам судья, Андрей Майя Дудашвили