10 вещей, о которых 25-летним ребятам пора забыть, ведь они для этого слишком стары

"Малышковые качели с отверстиями для ног. Мой друг, когда ему было семнадцать, решил покачаться на таких... В итоге, чтобы его вытащить, пришлось звонить спасателям. А самое смешное: из-за того что друг был несовершеннолетним, спасатели заставили его позвонить отцу, чтобы тот его забрал. Никто от этого не был в восторге", — dandroid126.

"Начинать карьеру в спортивной гимнастике тоже уже поздновато", — doublestitch.

"Привычка не убирать за собой тоже должна остаться где-то в детстве", — Electrical_Soft3468.

Фото © Shutterstock

"Кричать: "Мам, я всё", когда закончил свои дела в туалете", — Professional-Yak4361.

"К этому возрасту просто нельзя быть неспособным делать базовые штуки и полагаться на родителей, которые всегда могут помочь", — PralineCommercial495.

"Мы уже определённо стары для того, чтобы засыпать в машинах, а просыпаться уже в своей постели :(", — BenZonne.

Фото © Shutterstock

"Тусить каждый день. Кажется, у некоторых это реально перерастает в зависимость. Пора остановиться, пока не стало поздно", — Inside_Speaker3166.

"Встречаться с тинейджерами. Для этого есть отдельное понятие. Педофилия. Слышали?" — sixshots_onlyfive.

"Пора прекращать беспокоиться о том, что о тебе думают другие. Это был великолепный день, когда я поняла, что мне больше не нужно одобрение от малознакомых людей. Конечно, есть те, чьим мнением я дорожу. Но что до "всего мира" — мне больше не нужно пытаться соответствовать каким-то "нормам". И я наконец могу расслабиться и просто быть собой", — Merry_Pippins.

Фото © Shutterstock