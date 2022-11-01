7 особенностей, из-за которых девушки комплексуют, а на деле это норма

Сегодня у женщин есть куча вариантов, как стать неотразимыми: броский макияж, эффектная одежда и необычная обувь, аксессуары, красивое нижнее бельё, косметические процедуры. Но всё равно девушки находят в себе какие-то недостатки, начинают стесняться. Милые дамы, вы все прекрасны без исключения. Главное правило счастливой жизни — не сравнивать себя с другими. Не бывает никого идеального и безупречного, даже среди знаменитостей, на которых мы привыкли равняться. Сегодня поговорим о тех особенностях тела, характера и мировосприятия, за которые женщинам часто бывает стыдно. И объясним, почему в том, чего дамы стесняются, нет ничего такого, за что следует краснеть.

Нет мыслей о мужчинах и отношениях

Не думать постоянно о мужчинах — совершенно нормально. Фото © Unsplash

Трудно не поддаться панике и считать себя нормальной, если на данном жизненном этапе партнёр не нужен. По телевизору крутят фильмы, где главный смысл для героев — обрести любовь; подруги хвастаются вторыми половинками, а в Сети постоянно всплывают статьи о том, что женщина якобы должна успеть "это и вот это" до определённого возраста. Из-за этого дамы, которые пока не состоят в отношениях, могут задуматься о своей ненормальности. Им становится неловко из-за незацикленности на противоположном поле. Но разве это повод для комплексов и стыда? Не стесняйтесь стремления жить одной и для себя, если понимаете, что сейчас вам так комфортнее. Мало ли что там у других. Всегда стоит выбирать собственный комфорт. Это нормально и не делает вас эгоисткой.

Ты счастлива одна

Женщина вправе позволить себе быть счастливой и в одиночку, здесь нечего стесняться. Фото © Unsplash

Из первого пункта нередко вытекает этот. Современное общество будто транслирует идею о том, что счастливой можно быть только в отношениях с кем-то. Но это совсем не так. Люди-интроверты не любят долгое нахождение в социуме и сильно устают от общения. Для восполнения энергии и сил им нужно потом долго оставаться наедине с собой. Быть счастливой в одиночку — разве это плохо? Не стоит этого стыдиться. Лучше подумайте: вы настолько самодостаточная личность, что способны найти интересное занятие без участия других. Многие о таком только мечтают.

Несоответствие навязанным критериям красоты

Несоответствовие навязанным критериям красоты не повод комплексовать. Фото © Unsplash

Красота — достаточно субъективное понятие. Вспомните: когда смотрите модные показы или фотографии знаменитостей с ковровых дорожек, не все наряды вам нравятся. То же и с фигурой, и с внешностью. Кто-то предпочитает высоких и стройных блондинок, другим нравятся низкие и рыжие с формами. Вкусы индивидуальны, а основную изюминку в образ добавляет как раз непохожесть на других. Не стоит стыдиться себя, если не вписываетесь в рамки 90–60–90. Тренды постоянно меняются, в том числе и в красоте. Полюбите себя, ухаживайте за собой. И вы заметите, что люди тянутся к вашей личности и энергетике уверенности. А тех, кому принципиально важно соответствие партнёрши канонам красоты, очень мало. Поэтому будьте собой и не стесняйтесь этого.

Выход из дома без косметики

Выходить из дома без косметики совершенно не стыдно. Фото © Freepik / master1305

Из-за того что каждый день в рекламе видят безупречно красивых женщин, девушки стесняются своей внешности без косметики. Кто-то комплексует настолько, что не может пойти выкинуть мусор ненакрашенной. Однако в последнее время селебрити, подавая пример, всё чаще мелькают в объективах фотокамер и на улицах без макияжа. Некоторые из знаменитостей даже показываются в "натуральном" виде на официальных мероприятиях и ковровых дорожках. Если люди, чью внешность обсуждают и критикуют постоянно, могут позволить себе быть естественными и не стыдиться, почему вы всё ещё продолжаете стесняться?

Стыдиться вспотеть в жару или в спортзале

Пот помогает телу нормально функционировать, его не стоит стыдиться. Фото © Shutterstock

Определённых физиологических проявлений женщины стесняются тоже. Например, пота. Почему-то бытует мнение, что вспотеть даме неприлично. Но мы ведь все с вами взрослые люди и должны понимать, что таким образом организм выводит лишнее тепло, позволяя телу поддерживать оптимальную температуру. Без этого наши органы во время тренировок или в жару попросту сварились бы. Поэтому найти пятно от пота на подмышке — это нормально. От стресса и волнения, кстати, люди могут потеть активнее. Так что, переживая, как бы выглядеть идеально в глазах других, вы можете только усложнить себе жизнь.

Волосы на теле

Иметь волосы не только на голове — это нормально. Фото © Freepik

Щепетильная тема, дебаты по поводу которой ведутся годами. Нормально ли девушкам иметь волосы на теле? Конечно. Строение кожи мужчин и женщин отличается не так уж и сильно, она усыпана волосяными луковицами везде, кроме стоп и ладоней. Цвет и толщина волосков зависят от гормонального фона женщины, который может меняться по разным причинам, например из-за стресса или беременности. Волосы в подмышечных впадинах и на голенях растут обычно активно и густо, из-за чего становятся видимыми. Чтобы поддерживать гигиену тела и оставаться ухоженной, женщине достаточно вовремя принимать душ. А вот оставлять волосы на теле или нет — личное дело каждой. Некоторые знаменитости принципиально не убирают волоски с определённых участков тела, показывая, что это нормально и стыдиться тут нечего.

Комплексы из-за некрасивых пальцев на ногах

Комплексовать из-за некрасивых пальцев на ногах вообще не стоит. Фото © Freepik