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1 ноября, 06:25

10 школьных принадлежностей времён СССР, глядя на которые захочется снова сесть за парту

Школьные годы чудесные... Ну, по крайней мере, в советское время точно было так. Собрали 10 кадров с легендарной канцелярией прямиком из СССР.

"Трафареты шрифтовые. Выпускались разных размеров".

Фото © LiveJournal / 13-dead

Фото © LiveJournal / 13-dead

"Пенал. Боковые стенки и перегородка пенала деревянные, а дно и крышка из пластика, каким крышки парт обклеивали".

Фото © LiveJournal / 13-dead

Фото © LiveJournal / 13-dead

"Карандаши цветные. Большой набор цветных карандашей "Живопись" фабрики имени Сакко и Ванцетти. Карандаши в маленьких наборах сделаны из какой-то невнятной синтетики. Цанговые тоже выпускались под цветные грифели (большего диаметра), можно было вместо грифеля вставить стержень и использовать как шариковую ручку".

Фото © LiveJournal / 13-dead

Фото © LiveJournal / 13-dead

"Пенал пластиковый. Издаёт шикарный "чпок" при резком открывании".

Фото © LiveJournal / 13-dead

Фото © LiveJournal / 13-dead

"Легендарный чехословацкий "Кохинор".

Фото © LiveJournal / 13-dead

Фото © LiveJournal / 13-dead

"Линейки специальные: логарифмическая и рейсшина. Внутри металлический стержень с насечкой, которая в окошке показывает расстояние, на которое линейку сдвинули вверх или вниз".

Фото © LiveJournal / 13-dead

Фото © LiveJournal / 13-dead

"Линейки, транспортиры, лекала, трафареты и т.п.".

Фото © LiveJournal / 13-dead

Фото © LiveJournal / 13-dead

"Линейка офицерская. Сейчас такие тоже делают, но раньше они были из БЫСТРОГОРЕЛКИ (целлюлозы). Было удобно на уроках русского использовать, подчёркивая волнистой линией какие-то там части речи".

Фото © LiveJournal / 13-dead

Фото © LiveJournal / 13-dead

"Ножницы с чехлом".

Фото © LiveJournal / 13-dead

Фото © LiveJournal / 13-dead

"Чертёжный набор годов 70-х", — делится пользователь LiveJournal 13-dead. Все предметы в этом материале — его личная коллекция.

Фото © LiveJournal / 13-dead

Фото © LiveJournal / 13-dead

7 вещей из СССР, о которых все забыли, но коллекционеры до сих пор бегают за ними

7 вещей из СССР, о которых все забыли, но коллекционеры до сих пор бегают за ними

Обложка ©

LiveJournal / 13-dead

Сергей Трофимов

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