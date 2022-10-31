10 экстрамилых фото капибар, которые обязательно нужно увидеть всем, кто не знал об этих грызунах
Капибары — самые крупные из существующих грызунов. А ещё самые-самые смешные и милые! Собрали 10 фотографий этих полуводных, которые поднимут настроение кому угодно.
"Капибарий рай!" — Helverus.
Гиф © Reddit / Helverus
"Нет времени объяснять — забирайтесь на капибару!" — malaimama
Фото © Reddit / malaimama
"Просто капибары в ящичке", — Hjaaal.
Фото © Reddit / Hjaaal
"Злющая мелкая капибара", — PrestigiousDoubt.
Фото © Reddit / PrestigiousDoubt
"Мне повезло пообниматься с капибарой!" — Daneb92.
Фото © Reddit / Daneb92
"Ничего необычного, просто капибары мимо проплывают", — maddiobt.
Фото © Reddit / maddiobt
"Если вы никогда не видели детёныша капибары, то вот вам маленький недовольный пирожочек", — diveonfire.
Фото © Reddit / diveonfire
"Эта капибара сама залезла прямо ко мне на колени!" — mooolybrowne.
Фото © Reddit / mooolybrowne
"Капибарья семейка", — 1991Kira.
Фото © Reddit / 1991Kira
"Капибара с мандаринкой на голове", — StcStasi.
Гиф © Reddit / StcStasi
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