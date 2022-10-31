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31 октября, 15:35

10 экстрамилых фото капибар, которые обязательно нужно увидеть всем, кто не знал об этих грызунах

Капибары — самые крупные из существующих грызунов. А ещё самые-самые смешные и милые! Собрали 10 фотографий этих полуводных, которые поднимут настроение кому угодно.

"Капибарий рай!" Helverus.

Гиф © Reddit / Helverus

"Нет времени объяснять — забирайтесь на капибару!" malaimama

Фото © Reddit / malaimama

Фото © Reddit / malaimama

"Просто капибары в ящичке", — Hjaaal.

Фото © Reddit / Hjaaal

Фото © Reddit / Hjaaal

"Злющая мелкая капибара", — PrestigiousDoubt.

Фото © Reddit / PrestigiousDoubt

Фото © Reddit / PrestigiousDoubt

"Мне повезло пообниматься с капибарой!" Daneb92.

Фото © Reddit / Daneb92

Фото © Reddit / Daneb92

"Ничего необычного, просто капибары мимо проплывают", — maddiobt.

Фото © Reddit / maddiobt

Фото © Reddit / maddiobt

"Если вы никогда не видели детёныша капибары, то вот вам маленький недовольный пирожочек", — diveonfire.

Фото © Reddit / diveonfire

Фото © Reddit / diveonfire

"Эта капибара сама залезла прямо ко мне на колени!" mooolybrowne.

Фото © Reddit / mooolybrowne

Фото © Reddit / mooolybrowne

"Капибарья семейка", — 1991Kira.

Фото © Reddit / 1991Kira

Фото © Reddit / 1991Kira

"Капибара с мандаринкой на голове", — StcStasi.

Гиф © Reddit / StcStasi

10 смешных кадров с питомцами, причесоны которых нужно срочно увидеть каждому

10 смешных кадров с питомцами, причесоны которых нужно срочно увидеть каждому

Обложка ©

Reddit / Hjaaal, StcStasi

Сергей Трофимов

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