8 мужских привычек, заставляющих женщин влюбляться и сходить с ума от чувств

Мужчины с Марса, женщины с Венеры — поэтому никогда не смогут понять друг друга полностью. Да будь парни хоть с Юпитера, при желании партнёра можно любить и принимать целиком. Недостатки и достоинства выступают в роли наших визитных карточек, отличают от остальных. Про привычки мужчин, которые бесят всех дам без исключения, всё понятно. А что же с особенностями мужского поведения, из-за которых женщины готовы влюбляться сильнее и сильнее?

1. Привычка открывать даме дверь

Привычка мужчины открывать женщине дверь заставляет даму чувствовать себя особенной. Фото © Shutterstock

Галантность и хорошие манеры у мужчины — практически половина победы в игре по завоеванию сердца дамы. И хотя по этикету все парни должны открывать двери девушкам и пропускать вперёд, когда это делает именно партнёр, приятно становится по-особенному. Привычка уделять любимой чуть больше времени и внимания, открывая дверь автомобиля и подавая руку, точно осчастливит избранницу. Мужчины, пожалуйста, будьте галантны почаще.

2. Любовь мужчины к готовке

Ещё одна особенность поведения представителя сильной половины человечества, способная покорить любую девушку, — любовь к готовке. Или хотя бы желание иногда удивить избранницу вкусным обедом или ужином. В мире, где большинство партнёров сваливают домашние обязанности на женщин, ухажёр, способный приготовить еду, затмит конкурентов практически сразу. Таких мужчин вторые половинки любят и ценят особенно сильно.

3. Привычка обнимать девушку за талию

Эта привычка мужчин помогает девушкам ощутить любовь и заботу партнёра в полной мере. Фото © Shutterstock

Сильный мужчина рядом, способный в любой момент защитить и подарить чувство безопасности и комфорта, — вот что нравится девочкам. И то, как парни обнимают их за талию. Во время прогулки, стоя в очереди в магазине или в любой другой ситуации — так партнёр интуитивно показывает избраннице, что он рядом. Этот защитный жест мужчина может даже не осознавать, но каждая женщина замечает эти особенные объятия и убеждается, что сделала правильный выбор.

4. Когда парень держит руль одной рукой

Помимо красоты и силы в мужчинах представительниц нежной половины человечества ещё привлекает умение быть властным. Раскроем секрет, привычка парней вести машину одной рукой, а вторую класть на колено спутнице заставляет женщин сходить с ума от желания. Уверенность и умение контролировать ситуацию — вот что видит в этот момент дама. И ей это очень нравится.

5. Мужская привычка помогать даме надевать верхнюю одежду

Мужская привычка помогать надевать верхнюю одежду заставляет женщин влюбляться. Фото © Shutterstock

И ещё немного про галантность. Идеальный мужчина, по мнению женщин, всегда придёт на помощь пассии: возьмёт тяжёлую сумку, встретит в тёмное время суток, поможет надеть верхнюю одежду. Внимание и забота очень важны для прекрасных дам, поэтому такие, казалось бы, незначительные жесты и привычки партнёра на самом деле заставляют их влюбляться снова и снова.

6. Иногда мужчина готов уступить

Тот мужчина, который время от времени может поменять планы ради любимой, становится в глазах девушки чуть ли не идеалом. Нет ничего приятнее для дам, чем ощущать собственные ценность и важность. Те партнёры, которые хоть и упрямы, но могут уступить в чём-то ради улыбки женщины, этой привычкой регулярно делают вторую половинку самой счастливой на земле.

7. Привычка быть щедрым

Девушкам безумно нравится, когда парни заботливы и щедры. Фото © Freepik / benzoix

И не всегда речь о чём-то денежном. Девушкам безумно нравится щедрость по отношению к ним во всём: оставил последний кусочек пиццы, не стал допивать сок, выделил в ванной ещё одну полочку. Хотя, конечно, и желанные подарки порадуют любую даму. Такие жесты женщины воспринимают как заботу и искреннюю любовь, потому как на территории, где с мужчиной постоянно приходится конкурировать, жить тяжело.

8. Желание мужчины защищать и оберегать