Евгения Медведева снялась без одежды, и эти фото растопят лёд в сердце любого мужчины

Фигуристка Евгения Медведева поделилась с поклонниками новыми пикантными кадрами, на которых предстала без одежды — в одном нижнем белье. В кадре девушка томно смотрит, слегка приоткрыв рот, волосы растрёпаны — никаких лишних деталей. Раздеваться на публику Жене не привыкать: весной участница программы "Ледниковый период" позировала на обложке мужского журнала Maxim, а летом снялась в кружевном бюстгальтере и трусиках, накинув на плечи пиджак.

Теперь фанаты рассчитывают, что 22-летняя Медведева выложит продолжение фотосессии: некоторые предположили, что спортсменка наверняка позировала на камеру ещё и в красном, и в белом.

Фигуристка Евгения Медведева опубликовала фотографии в нижнем белье. Фото © Telegram / Evgenia Medvedeva / Дима Ермузевич

Вот какие комментарии оставляют поклонники под снимками Евгении: "Надеюсь, запасы для нас ещё есть 😭😭😭❤️❤️❤️❤️"; "Женяяяяя, ты просто сексс 😫🤤🤤🤤🤤"; "Эти фотографии заставляют влюбляться😍 Это так эстетично❤️"; "Мама, ты что творишь?.. Не останавливайся…😮‍💨🔥"; "Неужели мы вернулись в полуонлифанс эру? 😂 Ураааааааа🔥🔥🔥🔥".

Времени отвечать на многочисленные восторги у Медведевой сейчас нет: она вовсю погружена в работу, ведь после отъезда Милохина в Дубай дел на проекте "Ледниковый период" стало совсем невпроворот, а съёмки заканчиваются за полночь.