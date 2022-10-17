Фото заброшенной могилы звезды "Ласкового мая" повергли фанатов в шок

Ударник группы "Ласковый май" детдомовец Игорь Игошин погиб больше 30 лет назад, и спустя годы о барабанщике почти никто не вспоминает. В Сети появилось видео с заброшенной могилы музыканта, и на неё без слёз не взглянешь: плита со словами в память об Игошине рухнула и раскололась, оградку давно не красили, а участок сплошь усыпан пожелтевшими листьями.

Заброшенная могила участника "Ласкового мая" Игоря Игошина. Фото © YouTube / Андрей Флор

Вот какие комментарии оставили под роликом поклонники "Ласкового мая": "Слёзы пробили из глаз. Бедный мальчик, при жизни был сирота и умер — никому не нужен. Жаль, очень жаль", "Игорь — детдомовец, умер, и никто не приходит. Какая жуткая жизнь, смерть, забвение!", "Какая судьба тяжёлая у ребятишек, как-то сложилось трудно и неправильно, светлая им всем память", "Как жалко, что никто не ухаживает за могилой Игоря, просто сердце сжимается, что могила в заброшенном состоянии".

На могиле барабанщика "Ласкового мая" Игоря Игошина рухнул памятник. Фото © YouTube / Андрей Флор