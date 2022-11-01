10 питомцев в таких очаровательных костюмчиках, что им можно простить празднование Хэллоуина
Хэллоуин — праздник, конечно, не наш. Что нисколько не мешает восхищаться костюмами, которые хозяева сделали для питомцев на день, когда нечисть правит бал. Собрали 10 самых очаровательных примеров.
"Мой личный домашний эльф!" — Ryddim.
Фото © Reddit / Ryddim
"Сегодня у моей собаки день рождения. Здесь она в костюмчике Добби на прошлый Хэллоуин", — Rag3ina.
Фото © Reddit / Rag3ina
"Это наш пёсик из приюта по кличке Баттер ("масло" в переводе с английского. — Прим. Лайфа) в костюме самого себя", — bmill1.
Фото © Reddit / bmill1
"Мой пёс Стэнли в костюме Стива Джобса на Хэллоуин", — pmartin3002.
Фото © Reddit / pmartin3002
"Ему нравится его костюм", — NKrishnaStark.
Фото © Reddit / NKrishnaStark
"Немного поздно, но вот мой маленький Чубакка и моя девушка", — bl240.
Фото © Reddit / bl240
"Лучший костюм года", — fattire113.
Фото © Reddit / fattire113
"Шпиц Берти в роли мишки Паддингтона", — Blitz_is_decent.
Фото © Reddit / Blitz_is_decent
"Эта фотка полностью стоит тех девяти баксов, которые я потратила на костюмчик", — deemandaniels.
Фото © Reddit / deemandaniels
"Котик в костюме льва!" — asilvertintedrose.
Фото © Reddit / asilvertintedrose
Reddit / Rag3ina, asilvertintedrose