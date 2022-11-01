10 питомцев в таких очаровательных костюмчиках, что им можно простить празднование Хэллоуина

"Мой личный домашний эльф!" — Ryddim.

Фото © Reddit / Ryddim

"Сегодня у моей собаки день рождения. Здесь она в костюмчике Добби на прошлый Хэллоуин", — Rag3ina.

Фото © Reddit / Rag3ina

"Это наш пёсик из приюта по кличке Баттер ("масло" в переводе с английского. — Прим. Лайфа) в костюме самого себя", — bmill1.

Фото © Reddit / bmill1

"Мой пёс Стэнли в костюме Стива Джобса на Хэллоуин", — pmartin3002.

Фото © Reddit / pmartin3002

"Ему нравится его костюм", — NKrishnaStark.

Фото © Reddit / NKrishnaStark

"Немного поздно, но вот мой маленький Чубакка и моя девушка", — bl240.

Фото © Reddit / bl240

"Лучший костюм года", — fattire113.

Фото © Reddit / fattire113

"Шпиц Берти в роли мишки Паддингтона", — Blitz_is_decent.

Фото © Reddit / Blitz_is_decent

"Эта фотка полностью стоит тех девяти баксов, которые я потратила на костюмчик", — deemandaniels.

Фото © Reddit / deemandaniels

"Котик в костюме льва!" — asilvertintedrose.