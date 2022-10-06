5 знаменитостей, которые родили после 45 и доказали, что стать мамой никогда не поздно

Джанет Джексон родила сына в 50 лет

Джанет Джексон с сыном Иссой. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / janetjackson

Младшая из семьи музыкантов Джексонов Джанет трижды была замужем, но единственного ребёнка родила лишь в третьем браке. Когда Исса появился на свет в январе 2017-го, Джанет было 50 лет. Через три месяца после рождения сына Джексон рассталась с мужем, бизнесменом Виссамом аль-Мана. При этом артистка и мультимиллионер договорились остаться в хороших отношениях и совместно воспитывать ребёнка.

Актриса Хлоя Севиньи стала мамой в 45 лет

Хлоя Севиньи во время беременности и с новорождённым сыном и супругом. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / chloessevigny / Синиша Мачкович

Звезда фильма "Парни не плачут" и сериала "Американская история ужасов" Хлоя Севиньи родила первенца в 45 лет. Сын актрисы и галериста Синиши Мачковича Ваня появился на свет в мае 2020-го. За пару месяцев до рождения ребёнка парочка расписалась, а пышную свадьбу Севиньи и Мачкович сыграли только этой весной, когда немного отступила пандемия ковида.

Супермодель Наоми Кэмпбелл стала мамой после 50

Наоми Кэмпбелл с дочерью, которая появилась на свет в 2021-м. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / naomi

Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой в 2021-м. Супермодель, которой сейчас 52 года, до сих пор скрывает имя дочери и когда именно малышка появилась на свет. Ничего не известно и об отце ребёнка. По слухам, им стал анонимный донор спермы. Подробности личной жизни Кэмпбелл читайте на сайте uznayvse.ru. Вот что Кэмпбелл рассказывала про дочку в интервью Vogue: "Я её не удочеряла, она мой ребёнок. Я могу по пальцам одной руки пересчитать людей, которые знали о ней. Но она самое большое благословение, которое я когда-либо могла себе представить. Она лучшее, что я когда-либо создавала".

Обладательница премий "Эмми" и "Золотой глобус" Лора Линни родила первенца в 49 лет

Сын актрисы Лоры Линни и агента по недвижимости Марка Шауэра Беннетт Армистид. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / ArmisteadMaupinAuthor, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / itsmelauralinney

Американская актриса, трижды номинантка на премию "Оскар" Лора Линни держала беременность в секрете. Оно и понятно, Лора переживала за себя и здоровье будущего малыша — на момент родов звезде фильмов "Финси" и "Кальмар и кит" было уже 49. Сейчас сыну Линни и агента по недвижимости Марка Шауэра Беннетту Армистиду восемь лет, но лицо ребёнка родители предпочитают не светить.

Актриса Джина Дэвис впервые стала мамой в 46 лет, а в 48 родила мальчиков-близнецов

Актриса Вирджиния Элизабет Дэвис впервые стала мамой в возрасте 46 лет, о чём никогда не жалела. Фото © Getty Images/TJeffrey Mayer/WireImage

Актриса и бывшая фотомодель Джина Дэвис известна зрителям по картинам "Битлджус", "Тельма и Луиза", "Турист поневоле". Джина успела трижды побывать замужем, прежде чем встретила пластического хирурга Резу Джаррахи, от которого родила троих детей. Первенец Дэвис — дочь Ализэ Кешвар — появилась на свет в апреле 2002-го, когда артистке было 46 лет. Спустя два года, в мае 2004-го, у Джины родились мальчики-близнецы Киан Уильям и Каис Стивен. Актриса признавалась, что, хоть и вынашивала детей в зрелом возрасте, беременности протекали легко. С отцом наследников она рассталась спустя 17 лет отношений, причиной стали "непримиримые разногласия".