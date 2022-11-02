10 футболок в доказательство, что нужно всегда переводить надписи на одежде

"Целуй парней и заставляй их умирать"

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"Ты выглядишь аппетитно. Я — маленький толстячок"

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"Два слова, один палец"

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"Я не делал этого. Никто не видел, чтобы я это делал. Я хочу поговорить с бабушкой. Сан-Антонио"

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"Он / его / дыра"

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"Куда бы я ни шла, везде я была"

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"Тупое лицо сегодня"

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"Мне не нужен секс. Я хочу поплавать. Я никогда ни о чём не беспокоюсь. Я богат(а)"

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"Это моя девушка, дружище, не трогай его"

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"Каждая крутая девушка наполовину парень"