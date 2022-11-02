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2 ноября, 11:25

10 футболок в доказательство, что нужно всегда переводить надписи на одежде

Ну кто не покупал одежды с надписями на неизвестном языке? Очень рискованная затея. Нашли 10 самых ужасных примеров и перевели их на русский.

"Целуй парней и заставляй их умирать"

Фото © Twitter / translatedtees

Фото © Twitter / translatedtees

"Ты выглядишь аппетитно. Я — маленький толстячок"

Фото © Twitter / translatedtees

Фото © Twitter / translatedtees

"Два слова, один палец"

Фото © Twitter / translatedtees

Фото © Twitter / translatedtees

"Я не делал этого.

Никто не видел, чтобы я это делал.

Я хочу поговорить с бабушкой.

Сан-Антонио"

Фото © Twitter / translatedtees

Фото © Twitter / translatedtees

"Он / его / дыра"

Фото © Twitter / translatedtees

Фото © Twitter / translatedtees

"Куда бы я ни шла, везде я была"

Фото © Twitter / translatedtees

Фото © Twitter / translatedtees

"Тупое лицо сегодня"

Фото © Twitter / translatedtees

Фото © Twitter / translatedtees

"Мне не нужен секс.

Я хочу поплавать.

Я никогда ни о чём не беспокоюсь.

Я богат(а)"

Фото © Twitter / translatedtees

Фото © Twitter / translatedtees

"Это моя девушка, дружище, не трогай его"

Фото © Twitter / translatedtees

Фото © Twitter / translatedtees

"Каждая крутая девушка наполовину парень"

Фото © Twitter / translatedtees

Фото © Twitter / translatedtees

10 таких странных и смешных объявлений, что невозможно поверить: они и правда висят на наших улицах

10 таких странных и смешных объявлений, что невозможно поверить: они и правда висят на наших улицах

Обложка ©

Twitter / translatedtees

Сергей Трофимов

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