10 футболок в доказательство, что нужно всегда переводить надписи на одежде
Ну кто не покупал одежды с надписями на неизвестном языке? Очень рискованная затея. Нашли 10 самых ужасных примеров и перевели их на русский.
"Целуй парней и заставляй их умирать"
"Ты выглядишь аппетитно. Я — маленький толстячок"
"Два слова, один палец"
"Я не делал этого.
Никто не видел, чтобы я это делал.
Я хочу поговорить с бабушкой.
Сан-Антонио"
"Он / его / дыра"
"Куда бы я ни шла, везде я была"
"Тупое лицо сегодня"
"Мне не нужен секс.
Я хочу поплавать.
Я никогда ни о чём не беспокоюсь.
Я богат(а)"
"Это моя девушка, дружище, не трогай его"
"Каждая крутая девушка наполовину парень"
Лучшее из Интернета
10 питомцев в таких очаровательных костюмчиках, что им можно простить празднование Хэллоуина
вчера в 14:40
10 вещей, о которых 25-летним ребятам пора забыть, ведь они для этого слишком стары
вчера в 11:25
10 школьных принадлежностей времён СССР, глядя на которые захочется снова сесть за парту
вчера в 06:25
Twitter / translatedtees