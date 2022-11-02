"Пора бы с головой подружиться": Киркоров на концерте в Ташкенте прошёлся по "уродине" Наргиз

Ничто не вечно, вот и приятельским отношениям народного артиста РФ Филиппа Киркорова и финалистки "Голоса" Наргиз Закировой пришёл конец. Теперь певцы поливают друг друга помоями, и раунд остался за поп-королём. Вечером 1 ноября Филипп Бедросович дал концерт в родном для Наргиз Ташкенте, где со сцены прошёлся по Закировой на глазах у полного зала.

"<...> Вот этой вот девушки, которая позволила себе такие бестактные вещи в отношении своих коллег, в данном случае меня, — пусть это останется на её совести. [Выругаться], как она, особо связки-то голосовые и не нужны. А перед тем, перед кем она пресмыкалась, вчера унижалась, просила и умоляла приехать в Россию, а сегодня может себе позволить такую бестактность и некрасивость <...> Вы, наверное, всё это видели, читали, я думаю, что ни один из вас не поддержит то, что она позволила себе в отношении русских коллег", — сказал Киркоров, после чего раздались бурные овации.

Филипп Киркоров на концерте в Ташкенте отчитал певицу Наргиз Закирову за внешний вид и поведение. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / akadirov1980

"Эти аплодисменты — доказательство, пусть ей будет стыдно. Вы знаете, кусок грязи можно кинуть в спину, но эта грязь не долетит, а вот на её грязных руках, Наргиз Закировой, это останется на всю жизнь, и на её совести. Но сегодня я не хочу говорить о грустном. Я прощаю. Дурочка молодая", — произнёс Филипп, а потом вспомнил, что Наргиз младше его всего на три года.

"Хотя уже не молодая, лысая вся. Пора бы уже образумиться, с головой подружиться. <...> Как у неё ничего не получится, как бы она ни старалась, стриглась, дреды накладывала. Ничего у неё не выйдет, жалко девчушку. Хотя, а чего там жалеть? Она удивляется, почему она не стала звездой, а ты на рожу-то свою смотрела в зеркало? Ты себя-то видела, уродина?" — продолжил рассуждения поп-король.

И если поклонники на концерте поддержали Киркорова, то в Сети некоторые изумились, зачем взрослому мужчине устраивать словесные разборки с женщиной. "Фууууууууу, отвратный, мстливый двухметровый "мужик"👎👎👎👎👎👎👎", "Ну это не смешно даже, это зашквар какой-то", "Выезжать за счёт бабы и раздувать конфликт ради хайпа. Не тот уже Филипп, не тот", "Недостойное поведение", "Он ведёт себя некрасиво — как мужчина! Она некрасиво — как человек! Всё обоюдно — 🤢".

Напомним, в конце октября Наргиз, с весны 2022-го проживающая в Узбекистане, возмутилась, увидев афишу предстоящего выступления Киркорова. Спич Закировой о "понаехавших" поп-королю не понравился, и Филипп поставил коллегу на место, напомнив, как ещё недавно она перед ним заискивала. А ещё заметил, что никто и не уезжал, а вот кто понаехал, так это Наргиз, которая "за свой грязный язык" не сможет въехать в Россию ещё 50 лет.