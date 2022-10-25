"Ещё вчера заискивала": Киркоров поставил на место Наргиз Закирову, выругавшуюся на "понаехавших"

Поп-король Филипп Киркоров ответил на наезд певицы Наргиз Закировой, которая выругалась матом, увидев афишу его выступления в Ташкенте. Филипп Бедросович даст концерт во Дворце Дружбы народов 1 ноября, и Наргиз этому ой как не рада. Своими эмоциями артистка поделилась с подписчиками, коротко и ёмко заявив: "Понаехали".

Наргиз Закирова выругалась, увидев, что Филипп Киркоров выступит с юбилейным концертом в Ташкенте. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

Киркоров молчать не стал — репостнул публикацию Наргиз и сообщил коллеге, что для того, чтобы выругаться, "даже голосовые связки не нужны". "А чтобы в сторону того, перед кем ещё вчера заискивала, лебезила, и совесть не пригодится!" — отрезал народный артист РФ.

Солидарны с Филиппом и пользователи Сети: "Молодец, Филя)", "Да от Наргиз всегда негативом веяло, а Киркоров — молодец!))) хоть иногда и очень прямолинеен, но честен!!!", "Зависть — плохое качество, особенно когда кормилась в России, а Киркоров — молодец", "Злоба её разрушает, ведь круче, чем в России, у неё ничего не будет нигде!!", "Молодец Филипп. Кто эту …… знал без России? Ещё Фадееву должна в ноги поклониться. Могу сказать, что делает с нами ЗЛОСТЬ. 🤮👎😂", "Конечно, без РОССИИ её никто не знал. Спасибо Фадееву. Просто Сволота неблагодарная.👌".

Напомним, Наргиз сейчас обитает в Узбекистане, куда уехала весной. Закирова пыталась вернуться в Москву, но ей закрыли въезд в РФ на 50 лет после того, как она осудила российскую спецоперацию на Украине.