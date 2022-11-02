Дана Борисова унизила эстонскую "кикимору", которая сдала ДНК-тест, лишь бы откреститься от русских корней
Пользователи Сети говорят, что вице-миссис "Европа-2022" Анна Микконен похожа на мужчину и вообще страшна как ядерная война. А ещё радуются, что никакого родства со славянами у модели нет.
Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / danaborisova_official, linkedin.com / Anna Mikkonen
Модель и вице-миссис "Европа-2022" Анна Микконен сдала тест ДНК, чтобы доказать отцу и миру, что в ней нет русской крови. Девушка пришла в эфир эстонского телеканала и на русском языке с серьёзным лицом заявила, что "русского, российского у нас ничего нет". Ведущих признание Анны, судя по улыбкам, насмешило. Видео быстро разлетелось по Сети, и эстонка узнала про себя много нового. Пользователи сравнивают модель с кикиморой и бабкой-ёжкой, называют безмозглой уродиной и мужиком. Спутать Микконен с русской красавицей невозможно, уверена и Дана Борисова. Вот что телеведущая заявила Лайфу:
Визуально моделей и русских красавиц особо не перепутаешь вот с этим нордическим типом. Но сейчас же у нас такая ситуация, что кто во что горазд: готовы поклясться на Библии и детектор лжи пройти, лишь бы, не дай бог, не перепутали. И девушки, конечно, совершают такие идиотские поступки. Такая сейчас ситуация. И вообще, русские девушки намного симпатичнее и привлекательнее, так что Анна Микконен может вполне себе даже расслабиться
Пользователи оставляют похожие комментарии под видео с Микконен: "Ею же можно детей пугать 😆", "Больше на мужика похожа!! Страшная, как ядерная война!!! Слава богу, что со славянами не имеет никакого родства", "Это модель?! Да ладно!!! Это кикимора болотная!", "По ходу... такой безмозглой она не стала... Она от рождения такой былаааа😢😢😢".
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