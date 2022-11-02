Дана Борисова унизила эстонскую "кикимору", которая сдала ДНК-тест, лишь бы откреститься от русских корней

Визуально моделей и русских красавиц особо не перепутаешь вот с этим нордическим типом. Но сейчас же у нас такая ситуация, что кто во что горазд: готовы поклясться на Библии и детектор лжи пройти, лишь бы, не дай бог, не перепутали. И девушки, конечно, совершают такие идиотские поступки. Такая сейчас ситуация. И вообще, русские девушки намного симпатичнее и привлекательнее, так что Анна Микконен может вполне себе даже расслабиться

Дана Борисова Телеведущая