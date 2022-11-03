Басков вспомнил отца и разрыдался, но зрителей шокировали не слёзы, а лишний вес натурального блондина
Одни поклонники встали на защиту Баскова — мол, в его возрасте каждый третий выглядит так же, если не хуже. Другие же уверены, что у певца проблемы со здоровьем.
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Народный артист России Николай Басков пришёл на программу "Жизнь и судьба" телеканала "Россия-1" и рассказал ведущему Борису Корчевникову о благотворительных концертах в Донбассе и о том, как переживал смерть отца. Виктор Владимирович умер летом 2019-го после продолжительной болезни, и говорить об этом Баскову трудно до сих пор. В эфире натуральный блондин разоткровенничался и разрыдался.
"Я знаю, что отец гордился мной как артистом, хоть и был сух в своих высказываниях", — заявил Басков, а зрителей шокировали совсем не слёзы певца, а его внешний вид.
46-летний Басков всегда держал себя в форме, был стройным и подтянутым, но от былой стати не осталось и следа. Хейтеры не прошли мимо изменений в его внешнем виде: "Чёт у Коленьки с обменом веществ( Шайбу нехило отъел", "Такой Булкин", "КолБасков)))", "Какой-то уже не натуральный блондин", "Он же вроде недавно худым был🤔", "Не только инстатёлки умеют фильтрами пользоваться, оказывается 😂😂".
За кумира тут же вступились поклонники: "Хейтили, надеюсь, сплошные атлеты?", "А как ещё может быть. Самые идеальные люди и хейтят, им же есть дело до того, как выглядит посторонний человек 🤔", "Николай очень хороший человек. Знаю его. Он такой и есть. Всегда всем помогает, добрый прям. Это не показуха, он такой и есть", "А много ли мужиков, которые имеют идеальное тело в 46 лет?! У каждого 3-го, если не чаще, минимум пузо идёт вперёд", "Хочу проснуться в мире, где всем будет пофигу на внешность!! 🙏".