Басков вспомнил отца и разрыдался, но зрителей шокировали не слёзы, а лишний вес натурального блондина

Народный артист России Николай Басков пришёл на программу "Жизнь и судьба" телеканала "Россия-1" и рассказал ведущему Борису Корчевникову о благотворительных концертах в Донбассе и о том, как переживал смерть отца. Виктор Владимирович умер летом 2019-го после продолжительной болезни, и говорить об этом Баскову трудно до сих пор. В эфире натуральный блондин разоткровенничался и разрыдался.

"Я знаю, что отец гордился мной как артистом, хоть и был сух в своих высказываниях", — заявил Басков, а зрителей шокировали совсем не слёзы певца, а его внешний вид.

46-летний Басков всегда держал себя в форме, был стройным и подтянутым, но от былой стати не осталось и следа. Хейтеры не прошли мимо изменений в его внешнем виде: "Чёт у Коленьки с обменом веществ( Шайбу нехило отъел", "Такой Булкин", "КолБасков)))", "Какой-то уже не натуральный блондин", "Он же вроде недавно худым был🤔", "Не только инстатёлки умеют фильтрами пользоваться, оказывается 😂😂".