7 ошибок в отношениях, которые каждая женщина совершала хотя бы раз

В книгах и в Сети очень много информации о том, что девушкам нужно делать в отношениях, а что категорически нельзя, но эти знания всё равно не застрахуют ни одну даму от ошибок. Потому что ситуации в реальной жизни отличаются от представленных в "учениях". К тому же из-за стресса и волнения женщина может забыть всё, о чём читала. Главное — после ссоры суметь обсудить всё с мужчиной и помириться. Даже самые идеальные партнёрши могут проколоться в этих моментах, о которых мы сейчас расскажем.

Желание подстроиться под партнёра

Только начав встречаться, многие девушки пытаются подстраиваться под вкусы и предпочтения кавалера. И не видят в этом ничего опасного. Но такое поведение может не слишком положительно отразиться на дальнейших отношениях. Пытаясь казаться той, кем не является, женщина причиняет себе дискомфорт. К тому же обманывает мужчину, не показывая себя настоящую. Рано или поздно притворяться она устанет. И тогда избранник будет шокирован неожиданными изменениями в поведении второй половинки. Это может испугать и заставить разорвать с женщиной связь. Поэтому пытаться произвести впечатление на первых свиданиях можно, но не стоит перегибать.

Необоснованная критика в адрес мужчины

Из-за эмоциональности девушка может слишком резко высказываться о партнёре. Фото © Shutterstock

Из-за эмоциональности девушки могут слишком резко высказываться о партнёрах. А критику из-за поступков и по поводу внешности мужчины переносят крайне тяжело. Даже если парень скажет, что всё нормально, осадок от неприятного разговора останется ещё на долгое время. Почему же женщины позволяют себе отпускать едкие комментарии в сторону избранников? Чаще всего это происходит по причине замалчивания чувств. Есть какая-то проблема или обида. Дама не находит смелости обсудить её с мужчиной, поэтому пытается привлечь его внимание обидными словами и критикой. Но такое поведение второй половинки может только оттолкнуть кавалера. Лучше пережить один неприятный, тяжёлый разговор, чем потерять любимого человека.

Манипуляции молчанием

Серьёзная женская ошибка, которая невероятно раздражает и злит парней. Что делают девочки, когда обижаются? Верно, начинают играть в молчанку и упрямо избегать обсуждения задевшей их темы. Мужчина ведь должен прочитать мысли и самостоятельно догадаться о причине игнорирования. Но такое поведение партнёрши лишь наполнит отношения токсичностью. Двум влюблённым важно говорить о проблемах, обидах или пожеланиях прямо. Только так можно добиться гармонии и любви в отношениях.

Своя жизнь — на втором плане, мужчина — превыше всего

Зависимостью от мужчины страдают многие женщины. Фото © Unsplash

Зависимостью от недавно появившегося партнёра страдают многие женщины. Желая проводить всё время с любимым, дамы не ведают, что творят. Они перестают жить полноценно. Отодвигать собственные интересы, хобби и друзей на второй план категорически нельзя, даже если хочется с мужчиной слиться воедино, ведь это грозит серьёзными последствиями. В чём же тут ошибка? Многие прекрасные особы наивно считают, что такими благородными действиями показывают привязанность. Но в действительности попадают в ловушку любовной зависимости. Вскоре без партнёра им жизнь уже будет не мила. Но мужчина может иметь совершенно другие планы. Его желание побыть одному или встретиться с друзьями станет камнем преткновения и поводом для скандалов. В какой-то момент он решит, что такая любовь его душит, и захочет разорвать отношения.

Попытки изменить избранника

До добра не доводит и желание подстроить избранника под себя. Можно как-то мягко намекнуть, что нравится и нет в образе или поведении мужчины. Но кардинально менять партнёра не нужно. Во-первых, просто не получится, во-вторых, такое поведение женщины оттолкнёт кавалера, он начнёт злиться, огорчаться. В чём смысл выбирать конкретного человека себе в пару, если он не подходит или не нравится? Разными манипуляциями можно что-то изменить, но таким образом женщина заставит мужчину страдать. Если он посчитает нужным, изменится ради любимой и без её подсказок. А насильственные действия ни к чему хорошему не приводят.

Высказывания про неудавшийся секс

Никому не будет приятно после интимной близости услышать жёсткую критику. Фото © Freepik

Никому неприятно после близости услышать жёсткую критику. Хуже — если женщина решится комментировать "неправильные" действия партнёра в процессе. Всем нам в постели нравится разное, поэтому с мужчиной перед сексом важно обсудить детали и рассказать о предпочтениях. К тому же по-настоящему любящая партнёрша не станет критиковать кавалера. Она уважительно и мягко поделится собственными ощущениями и пожеланиями. Помните, что именно неудовлетворённость в сексе становится одной из причин измен.

Сравнение нынешнего партнёра с бывшим